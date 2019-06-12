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Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

13.06.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас.

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

13 июня в Бишкеке прошел неформальный ужин от имени президента Кыргызстана в честь глав делегаций, а также гала-концерт. А 14 июня Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

В ШОС входит восемь стран. Есть шесть партнеров по диалогу, а также четыре государства-наблюдателя. Беларусь – первая страна, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.

Встреча глав государств-участников ШОС начнется 14 июня с совещания в узком составе, где главными темами станут безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, развитие экономики и диалог в гуманитарной сфере. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и развитию сотрудничества в рамках этого объединения. По итогам саммита лидеры ШОС подпишут декларацию и значительный пакет других документов.

Александр Лукашенко выступит на саммите ШОС во время заседания в расширенном составе

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Александр Лукашенко посетил гала-концерт в Бишкеке накануне заседания Совета глав государств ШОС

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства...
 
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