Более 42 тыс. врачей работают в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

В белорусских медучреждениях работают 42,5 тыс. практикующих врачей и 126,9 тыс. средних медицинских работников, по состоянию на 1 января 2019 года, говорится в обзоре Национального статистического комитета.

"Среди практикующих врачей в 2018 году наибольшее число составили специалисты терапевтического профиля (18,5 тыс. врачей), хирургического (13,2 тыс. врачей) и педиатрического профиля (4,1 тыс. врачей)", - отмечает Белстат.

В 2018 году показатель обеспеченности населения практикующими врачами составил 44,9 врача на 10 000 человек населения.

Кроме того, согласно обзору, "в 2018 году в Беларуси медицинскую помощь населению оказывали 2230 амбулаторно-поликлинических организаций, 612 больничных организаций, а также 147 станций скорой (неотложной) медицинской помощи".

В 2018 году подготовку специалистов по профилю "Здравоохранение" осуществляли 16 учреждений среднего специального образования (выпущено 3,9 тыс. специалистов) и 5 учреждений высшего образования (выпущено 3,4 тыс. специалистов).

В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой государствами – членами ООН, одним из условий достижения устойчивого развития является обеспечение здорового образа жизни и благополучия для всех в любом возрасте.