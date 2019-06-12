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Правительство Эстонии понизило цены на алкогольные напитки, чтобы обуздать приграничную с Латвией торговлю

13.06.2019 19:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Парламент Эстонии на заседании в четверг принял поправки в закон "Об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество", согласно которым с 1 июля акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь будут снижены на 25%.

Как отмечается в сопроводительной записке к закону, поправки вносятся "для обуздания приграничной торговли".

"Снижением акцизов на алкоголь предпринимателям предоставляется возможность снизить цены на алкоголь, чтобы поставить под контроль пограничную торговлю алкоголем с Латвией", говорится в пояснении. В нем также выражается надежда, что в Латвии в ответ цены на алкоголь тоже не понизятся, чтобы удержать эстонских покупателей.

В Эстонии в связи с введенными в 2017 году ограничения на реализацию алкоголя и увеличения акцизов на его продажу был спровоцирован значительный рост теневой экономики, бюджет государства лишился значительной части налоговых поступлений.

Так, по данным института конъюнктуры, за 2017 года Эстония потеряла около 25,5 млн евро, в том числе 18,4 млн евро в виде акциза на алкоголь и 7,1 млн евро в виде налога на добавленную стоимость.

Главным поставщиком крепкого алкоголя стала соседняя Латвия, где покупка напитков обходились значительно дешевле. Согласно опросам, 24% эстонцев приобретали спиртные напитки в Латвии. К тому же большая часть алкотуристов из Финляндии после подорожания эстонского алкоголя также переориентировалась на Латвию. В результате значительный ущерб был нанесен не только бюджету, но и социальной сфере: многие приграничные магазины были вынуждены закрыться.

Власти признали провал "сухого закона" по-эстонски. Автор идеи министр социальных дел Евгений Осиновский, выдававший повышение цен на алкоголь за заботу о здоровье населения, подал в отставку, а пришедшее в конце апреля новое правительство первым делом взялось исправлять ошибки предшественника.

 
 
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Парламент Эстонии на заседании в четверг принял поправки в закон "Об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество", согласно которым с 1 июля акцизы на пиво,...
 
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