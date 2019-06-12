ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Румыния намерены работать над активизацией двустороннего сотрудничества

13.06.2019 19:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с румынскими парламентариями широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран, сообщается на сайте посольства Беларуси в Румынии.

В ходе встречи Гринкевича с сенатором, председателем комиссии по Европейским делам Сената Габриэлой Крецу и депутатом Палаты депутатов, членом белорусско-румынской группы дружбы Адрианом Амплеевым состоялся обмен конкретными предложениями по дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества, "в том числе, по линии законодательных органов, а также взаимодействия в международных межпарламентских организациях", - говорится в сообщении посольства.

Стороны приветствовали активизацию межпарламентских контактов в целом и имеющуюся договоренность об обмене визитами по линии комиссии по внешней политике нижних палат законодательных органов Беларуси и Румынии.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с румынскими парламентариями широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран, сообщается на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макс Корж выпустил новый клип. Посмотрите его прямо сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика