Беларусь и Румыния намерены работать над активизацией двустороннего сотрудничества

Источник материала: Интерфакс

Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с румынскими парламентариями широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран, сообщается на сайте посольства Беларуси в Румынии.

В ходе встречи Гринкевича с сенатором, председателем комиссии по Европейским делам Сената Габриэлой Крецу и депутатом Палаты депутатов, членом белорусско-румынской группы дружбы Адрианом Амплеевым состоялся обмен конкретными предложениями по дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества, "в том числе, по линии законодательных органов, а также взаимодействия в международных межпарламентских организациях", - говорится в сообщении посольства.

Стороны приветствовали активизацию межпарламентских контактов в целом и имеющуюся договоренность об обмене визитами по линии комиссии по внешней политике нижних палат законодательных органов Беларуси и Румынии.