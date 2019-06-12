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Беларусь и Румыния намерены работать над активизацией двустороннего сотрудничества
Источник материала: Интерфакс
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с румынскими парламентариями широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран, сообщается на сайте
В ходе встречи Гринкевича с сенатором, председателем комиссии по Европейским делам Сената Габриэлой Крецу и депутатом Палаты депутатов, членом белорусско-румынской группы дружбы Адрианом Амплеевым состоялся обмен конкретными предложениями по дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества, "в том числе, по линии законодательных органов, а также взаимодействия в международных межпарламентских организациях", - говорится в сообщении посольства.
Стороны приветствовали активизацию межпарламентских контактов в целом и имеющуюся договоренность об обмене визитами по линии комиссии по внешней политике нижних палат законодательных органов Беларуси и Румынии.
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Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с румынскими парламентариями широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран, сообщается на...
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