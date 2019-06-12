Лукашенко ждут с официальном визитом в Казахстане осенью

Источник материала: Интерфакс

В Казахстане ожидают осенью этого года президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным визитом, сообщил посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев журналистам в четверг.

"Этот визит, вне всякого сомнения, выведет белорусско-казахстанские отношения на качественно новый уровень, закрепит существующие договоренности", - заявил Ертысбаев.

Об этом сообщает госагентство БелТа .

Посол отметил, что только Беларусь и Казахстан на постсоветском пространстве имеют соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Тесные контакты установлены между государственными органами, неправительственными организациями и институтами, развивается политическое, экономическое, гуманитарное сотрудничество.