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Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

13.06.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Идея белорусская – воплощение китайское. Новую разработку представили белорусские IT-специалисты – резиденты Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Всё на поверхности клавиатуры, которая одновременно является и сенсорной панелью. Набирать текст можно привычно нажимая на клавиши, управлять мышью – просто проведя рукой по поверхности. Система сама перестроится и поймет, что нужно сделать.

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Михаил Крупенков, директор ООО «Clevetura»:
Самое важное, что мы сделали – мы сделали, что мы называем, интуитивную клавиатурную систему. Это программное обеспечение, которое понимает, что делает пользователь, и правильно интерпретирует действия.

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Сергей Костевич, инвестор проекта, основатель группы ASBIS:
Когда мне рассказали в первый раз про этот старт-ап, это очень резонировало с моим видением, какой должна быть идеальная мультимедийная клавиатура для домашних условий: когда мы сидим на диване, очень нам неудобно работать с мышкой или набирать текст с пульта.

Такое устройство, которое совмещает в себе и клавиатуру, и сенсорную панель для управления курсором – больше ничего не нужно.

В продажу такое устройство поступит уже в сентябре. Сначала планируют охватить рынок постсоветского пространства, а затем – страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Цена клеветуры – 99 долларов.

*На правах рекламы.

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ

Люди в материале: Михаил Крупенков, Сергей Костевич
 
 
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Новости Беларуси. Идея белорусская – воплощение китайское. Новую разработку представили белорусские IT-специалисты – резиденты Парка высоких технологий,...
 
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