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Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Новую разработку представили резиденты ПВТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Идея белорусская – воплощение китайское. Новую разработку представили белорусские IT-специалисты – резиденты Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Клеветура – это клавиатура, тачпад и мышка. Всё на поверхности клавиатуры, которая одновременно является и сенсорной панелью. Набирать текст можно привычно нажимая на клавиши, управлять мышью – просто проведя рукой по поверхности. Система сама перестроится и поймет, что нужно сделать.
Михаил Крупенков, директор ООО «Clevetura»:
Сергей Костевич, инвестор проекта, основатель группы ASBIS:
Такое устройство, которое совмещает в себе и клавиатуру, и сенсорную панель для управления курсором – больше ничего не нужно.
В продажу такое устройство поступит уже в сентябре. Сначала планируют охватить рынок постсоветского пространства, а затем – страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Цена клеветуры – 99 долларов.
*На правах рекламы.
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Новости Беларуси. Идея белорусская – воплощение китайское. Новую разработку представили белорусские IT-специалисты – резиденты Парка высоких технологий,...
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