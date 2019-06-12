ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

13.06.2019 20:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые направления сотрудничества. Двусторонние поставки и возможные инвестиции обсудили на встрече представители Миноблисполкома и делегация из китайского города Чунцин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудничество планируют расширить в торговой, научной и культурной областях. Успешно работают стороны в экономической сфере.

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

Так, в 2018 году в Китай прибыл контейнерный поезд с молочной продукцией Минской области на сумму в миллион долларов. Уже формируется второй состав общим объемом 800 тонн. В будущем поставки будут осуществлять ежемесячно.

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Обговаривались вопросы по поставке говядины, по строительству хирургического комплекса Минской областной больницы. Мы сегодня отрабатываем возможность инвестирования с учетом того, что на территории Минской области находится индустриальный парк «Великий камень».

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

У Цуньжун, вице-мэр народного правительства Чунцин:
Очень рады по приглашению Миноблисполкома приехать к вам. Беларусь – страна больших возможностей.

Надеюсь, что наш визит поспособствует укреплению торгово-экономических связей и станет стимулом для дальнейшего развития и расширения взаимодействия между нашими регионами.

Поставки и инвестиции: представители Миноблисполкома и делегация из Китая обсудили перспективы сотрудничества

В ходе визита гости из Поднебесной также посетили китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», «БелДжи», белорусский автомобильный и Минский тракторный завод.

Кстати, за первую половину года внешнеторговый оборот Минской области с Китаем составил уже около 600 миллионов долларов. Сейчас основу экспорта составляют минеральные, калийные удобрения, мясо, птица и молоко.

Люди в материале: Игорь Макар, У Цуньжун
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новые направления сотрудничества. Двусторонние поставки и возможные инвестиции обсудили на встрече представители Миноблисполкома и делегация...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как длительная жара повлияла на сельхозкультуры в Минской области? Рассказывает агроном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика