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«21 июня пройдёт открытие в амфитеатре». Как будет работать фан-зона в Молодечно во время II Европейских игр?

13.06.2019 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Областная фан-зона в Молодечно готовится принять болельщиков II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«21 июня пройдёт открытие в амфитеатре». Как будет работать фан-зона в Молодечно во время II Европейских игр?

Площадка предназначена для тех, кто не сможет занять место на трибунах. Зрелищных соревнований прямая трансляция не заменит, но поддержать наших здесь смогут сразу 1,5 тысячи человек. Фан-зона разместится рядом с Летним амфитеатром и будет работать в течение всего мультифорума.

«21 июня пройдёт открытие в амфитеатре». Как будет работать фан-зона в Молодечно во время II Европейских игр?

Елена Соколовская, заместитель начальника отдела Молодечненского райисполкома:
21 июня будет проходить открытие в самом амфитеатре, а 30 июня – закрытие, прямая трансляция открытия и закрытия II Европейских игр. С 22 по 29 июня мы переносим фан-зону с обратной стороны амфитеатра для того, чтобы это было компактное и удобное место, на территории которого будет организована продажа сувениров, будут работать объекты общественного питания.

Еще несколько дней сцену будут проверять на прочность, добавят яркий декор, подключат большие экраны для трансляции.

Сервис региональной фанзоны должен быть не хуже столичной. Кроме трансляции соревнований, болельщиков угостят национальной кухней, порадуют ярмаркой ремесел и настольными играми.

В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

«21 июня пройдёт открытие в амфитеатре». Как будет работать фан-зона в Молодечно во время II Европейских игр?

«21 июня пройдёт открытие в амфитеатре». Как будет работать фан-зона в Молодечно во время II Европейских игр?

Люди в материале: Елена Соколовская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Областная фан-зона в Молодечно готовится принять болельщиков II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Площадка предназначена...
 
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