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Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС

13.06.2019 20:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Титул «Лучший сахарный завод ЕАЭС» еще на год остается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведены итоги ежегодного конкурса, в котором за это почетное звание боролись более 70 предприятий.

Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС

Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС

Главными критериями оценки были результаты их деятельности и производственные показатели. В условиях такой плотной конкуренции первое место занял сахарорафинадный комбинат из Минской области.

Таким образом, сладкое первенство снова за отечественными производителями. В 2018 году победителем конкурса стало аналогичное предприятие из Городеи.

О других новостях экономики за 13 июня читайте здесь.

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Новости Беларуси. Титул «Лучший сахарный завод ЕАЭС» еще на год остается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведены итоги ежегодного...
 
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