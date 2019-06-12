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Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

13.06.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церковь построена из натурального материала, а стены собраны вручную по уникальной технологии.

Храм уже стал местом масштабного паломничества. Здесь хранится частица мощей архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Святителя Иоанна. Ему довелось пожить в самых разных местах на нашей планете. И где бы он ни появился, очень скоро его начинали почитать как святого.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко о чудесах архитектуры и не только.

Зодчество XVII века в современном оформлении. Храм с 13 куполами теперь украшает территорию Свято-Елисаветинского монастыря в Минске. Почти 40 метров в высоту дают ему право считаться одним из самых высоких в Европе.

Архитектор Ирина Софранюк признается: это ее первая масштабная работа с деревом. Чтобы создать такое великолепие, пришлось изучить сотни подобных проектов и взять из них самое лучшее.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Ирина Софранюк, архитектор:
Это не из кирпича строить и не из монолита, когда все узлы типовые, разработаны. Это материал натуральный, природный, с ним приятно работать, он живой.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Строили храм почти семь лет. Стены возведены без единого гвоздя. Уникальная канадская кладка. Правда, в самой Канаде она зовется русской. Но название сути не меняет – это всё ручная работа.

Ирина Софранюк:
Каждое бревно индивидуально, по канадскому узлу подгонялось друг под друга. В этом вся сложность. Потому что бревна все разные, каждая чашечка соединения этих бревен индивидуальна. Люди очень четко всё вырезали и подгоняли друг под друга.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Не случайно выбрана география храма: с одной стороны – монастырь, с другой – больница. Возведена церковь в честь архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Святителя Иоанна. Здесь хранится частица мощей святого. Всю свою жизнь он посвятил служению людям: строил храмы, открыл гимназию, общественную столовую и создал детский приют.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Он очень сильный был человек. Он маленького роста, но сила от него исходила, и все это чувствовали.

Во всех европейских больницах знали о епископе, который мог молиться за больного всю ночь. После чего наступало выздоровление. К нуждающимся в помощи приходил без всякого зова в любое время дня и ночи. Свидетельств об исцелениях по его молитвам записано сотни. В 2000-х Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский был причислен к лику святых.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Монахиня Иулиания (Денисова),  старший регент Свято-Елисаветинского монастыря:
Чудотворец ХХ века, он такие чудеса творил – он тайфуны останавливал.

Прославление состоялось, и сразу же решили заложить этот храм, который действительно построен без единого гвоздя. Он долгое время стоял, усаживался. Мы всем монастырем ходили в лес, собирали мох, мешками таскали – между бревнами он проложен.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Храм только освятили, а о нем уже знают, сюда едут за тысячу километров в ожидании чуда.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Невозможно не прикоснуться, прямо рука тянется. Не хочется из храма выходить.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Деревянный сруб. Вот уж действительно инвестиция в будущее. Говорят, такое строение простоит как минимум три века.

Церковь построена из дерева без единого гвоздя. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы

Люди в материале: Ирина Софранюк, Монахиня Иулиания (Денисова), Анастасия Ярощик-Корниенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске освятили один из самых высоких храмов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церковь построена из натурального материала,...
 
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