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Brexit: Бэнкси нарисовал картину с крысой, бьющей по замку

13.06.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Картина появилась в аэропорту Хитроу.


Фото: instagram.com/p/Bykx

Звезда мирового стрит-арта Бэнкси создал новое граффити, которое посвящено выходу Великобритании из состава Евросоюза.

О новой работе художник сообщил в Instagram.
В центре граффити художник сделал надпись KEEP OUT, то есть "Не впускать" с отпавшей буквой "T": в нижней части работы крыса бьет этой буквой по замку от ворот.


 
 
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Картина появилась в аэропорту Хитроу.
 
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