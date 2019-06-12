Brexit: Бэнкси нарисовал картину с крысой, бьющей по замку





Фото: instagram.com/p/Bykx





Звезда мирового стрит-арта Бэнкси создал новое граффити, которое посвящено выходу Великобритании из состава Евросоюза.





сообщил в Instagram. О новой работе художникв Instagram.

В центре граффити художник сделал надпись KEEP OUT, то есть "Не впускать" с отпавшей буквой "T": в нижней части работы крыса бьет этой буквой по замку от ворот.



