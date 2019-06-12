О нюансах государственной социологии

sn-plus.com Документ из разряда тех, которые следует не читать, а почитывать. 31 страница, 7 разделов, 27 глав, 105 пунктов, и один другого краше. Ограничусь п. 9: «Основополагающим национальным интересом Республики Беларусь в информационной сфере с точки зрения гуманитарного аспекта является реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации, свободу мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права на тайну личной жизни»





Должен признаться, дарованные Советом безопасности права на тайну личной жизни меня мало интересуют. Все, что моей жене положено знать, она давно уже знает. Да и какие могут быть тайны у мужчины от жены в 66 лет! Как сказал поэт:





Не в том беда, что серебро

Струится в бороде,

А в том беда, что бес в ребро

Не тычется нигде.





Другое дело, достоверная и своевременная информация. Потребность в таковой во мне еще не угасла. Но после того, как летом 2016 г. «государство для народа» закрыло Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), возможность удовлетворять потребность в информации, с указанными выше характеристиками, значительно сократилась. К сожалению, не только у меня.

Кто преуспевает?

Но не стоит отчаиваться. В очередной раз перечитывая текст постановления, я наткнулся на пункт 54, который обязывает государственные органы, включая «учреждения науки, образования и культуры» проводить «активную, высокотехнологичную и разнообразную деятельность в информационном пространстве», а также создавать «условия для формирования современных медийных аналитических, научных и дискуссионных площадок».





Вот уж повезло, так повезло! В два клика нахожу телефон приемной Института социологии НАН РБ. Трубку поднимает ученый секретарь Лисовская Ирина Александровна.





Тут мне потребуется сделать небольшое отступление. Институт социологии уже около трех десятков лет дважды в год с помощью общенациональных опросов проводит мониторинг социально-политической ситуации в стране. В своих интервью теперь уже экс-директор института Игорь Котляров неоднократно убеждал журналистов не только в том, что «этот проект уникален для Беларуси и не имеет аналогов на постсоветском пространстве», но и в стараниях государственных социологов донести результаты своей работы «до широкой аудитории».





Что на это можно возразить? Своих слов у меня нет, поэтому привлеку на помощь одного из творцов немецкой классической философии Гегеля: «Есть люди, которые возбуждение принимают за вдохновение, напряжение — за работу, а усталость — за результат».





Я был бы неправ, отказав государственным социологам в их неуемном стремлении доносить. Вода, как гласит пословица, дырочку найдет. С информацией та же история. В конце-то концов раз в год институт издает «Социологический альманах». Чтение, разумеется, не на любителя, а на профессионала. Тем не менее и дилетантам, подобно автору настоящей статьи, практически в каждом номере удается отыскивать жемчужное зерно.









В частности, не могу удержаться, чтобы в очередной раз не сослаться на номер журнала за 2013 г., в котором на странице 164 приведены ответы на вопрос: «Кто сегодня преуспевает в белорусском обществе?». Так вот, белорусы, т.е. русские со знаком качества, на первое место поставили мафиозные структуры (74,3%), а на последнее — трудолюбивых (4,7%).





Когда-то российский гений Михайло Ломоносов выступил с пророчеством по поводу богатства России, которому суждено прирастать Сибирью. Пророчество сбылось. Своей Сибири в Беларуси нет. Но нам выпало счастье жить в век экономики знаний. Мы и живем. Поэтому большинство наших соотечественников прекрасно отдает себе отчет в том, кто сегодня преуспевает в белорусском обществе, в обществе, в котором «воспитывается и стимулируется критическое отношение к проявлениям неуважения национальных устоев, традиций и нарушениям норм морали и права в информационной сфере, нетерпимость к дезинформации, информационным манипуляциям и иным неявным информационно-психологическим воздействиям» (см. стр. 11 постановления «О Концепции информационной безопасности РБ»).

Исследования, которые «носят пока закрытый характер»

Но вернемся к ученому секретарю Ирине Лисовской. Все, что у меня накипело, она поняла с полуслова и столь же оперативно обнадежила: при новом руководстве института проблема закрытости результатов социологических исследований четко осознается. Разумеется, она не могла назвать сроки. Но осознать проблему — значит решить ее наполовину. И на том спасибо.





Однако не все так просто. Приглядимся к проблеме: Институт социологии изучает мнения народа за деньги народа и скрывает результаты исследований от народа, т.е. от заказчика. Мне возразят — реальным заказчиком исследований является не народ, а власть. Ее интересы государственные социологи и обслуживают. Так и я о том же. Согласно Конституции, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Беларуси является народ (статья 3).





А проблема-то со звездочкой! В Институте социологии работают профессионалы. В достоверности их исследований сомневаться не приходится, но именно поэтому результаты опросов и не могут быть опубликованы.





Один пример. 22 марта в Барановичах А. Лукашенко поведал городу и миру, что к нему относится «в общем-то положительно» 80% «населения Брестской области и, в частности, Барановичей». При этом он сослался на результаты исследования, которые «носят пока закрытый характер».









Как можно прокомментировать этот процент? Никак. Почему? Потому что отдельный показатель, вырванный из «тела» исследования, состоящего, как правило, из десятков вопросов, лишен смысла. Кроме того, любой показатель начинает «играть» только в динамике. Рейтинги политиков (электоральные, доверия, одобрения деятельности и т.п.) есть бессмысленная цифирь и не более того, если они даются без привязки к социально-экономической ситуации в стране. Но целью постановления «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь» как раз и является кормление общества подобной цифирью.





Это мое личное мнение. Разумеется, оно может быть ошибочным.



