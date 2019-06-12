ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот он - тот самый белорус, выигравший джекпот почти в 2 миллиона долларов

13.06.2019 20:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нашелся белорус, который 6 июня выиграл джекпот в размере 1,9 миллиона долларов в лотерее «Спортлото 6 из 49».



Как сообщает TUT.by, счастливым обладателем почти 4 миллионов белорусских рублей стал могилевчанин Александр.
Оказалось, что мужчина «сорвал» джекпот в свой День рождения. В лотереи Александр играет чуть более пяти лет, до этого он выигрывал только небольшие суммы.

Могилевчанин планирует часть денег потратить на улучшение жилищных условий, а также на то, чтобы «поправить здоровье». Кроме того, Александр хочет помочь тем, «кто находится в более сложной жизненной ситуации», чем он.

Основную часть выигрыша мужчина собирается во что-нибудь вложить, чтобы эти деньги «работали».

У мужчины – рабочая профессия, и увольняться он пока не намерен, так как не хочет принимать необдуманных решений.

Александр пояснил, что решил рассказать всем о своем выигрыше, чтобы показать, что обладателем джекпота стал реальный человек, ведь люди, как правило, ищут в лотереях какой-то подвох.

Фото: sportpari.by


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашелся белорус, который 6 июня выиграл джекпот в размере 1,9 миллиона долларов в лотерее «Спортлото 6 из 49».
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 13.06.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболки и блузки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика