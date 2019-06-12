Вот он - тот самый белорус, выигравший джекпот почти в 2 миллиона долларов









сообщает TUT.by, счастливым обладателем почти 4 миллионов белорусских рублей стал могилевчанин Александр. КакTUT.by, счастливым обладателем почти 4 миллионов белорусских рублей стал могилевчанин Александр.

Оказалось, что мужчина «сорвал» джекпот в свой День рождения. В лотереи Александр играет чуть более пяти лет, до этого он выигрывал только небольшие суммы.





Могилевчанин планирует часть денег потратить на улучшение жилищных условий, а также на то, чтобы «поправить здоровье». Кроме того, Александр хочет помочь тем, «кто находится в более сложной жизненной ситуации», чем он.





Основную часть выигрыша мужчина собирается во что-нибудь вложить, чтобы эти деньги «работали».





У мужчины – рабочая профессия, и увольняться он пока не намерен, так как не хочет принимать необдуманных решений.





Александр пояснил, что решил рассказать всем о своем выигрыше, чтобы показать, что обладателем джекпота стал реальный человек, ведь люди, как правило, ищут в лотереях какой-то подвох.





Фото: sportpari.by