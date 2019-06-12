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Вот он - тот самый белорус, выигравший джекпот почти в 2 миллиона долларов
Источник материала: Партизан
Нашелся белорус, который 6 июня выиграл джекпот в размере 1,9 миллиона долларов в лотерее «Спортлото 6 из 49».
Как
Оказалось, что мужчина «сорвал» джекпот в свой День рождения. В лотереи Александр играет чуть более пяти лет, до этого он выигрывал только небольшие суммы.
Могилевчанин планирует часть денег потратить на улучшение жилищных условий, а также на то, чтобы «поправить здоровье». Кроме того, Александр хочет помочь тем, «кто находится в более сложной жизненной ситуации», чем он.
Основную часть выигрыша мужчина собирается во что-нибудь вложить, чтобы эти деньги «работали».
У мужчины – рабочая профессия, и увольняться он пока не намерен, так как не хочет принимать необдуманных решений.
Александр пояснил, что решил рассказать всем о своем выигрыше, чтобы показать, что обладателем джекпота стал реальный человек, ведь люди, как правило, ищут в лотереях какой-то подвох.
Фото: sportpari.by
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Нашелся белорус, который 6 июня выиграл джекпот в размере 1,9 миллиона долларов в лотерее «Спортлото 6 из 49».
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