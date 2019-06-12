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Такого нигде нет: белорусский стартап создал первую в мире интуитивную клавиатуру

13.06.2019 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский стартап Clevetura завершил создание интуитивной клавиатурной системы — технологии, которая соединяет вместе клавиатуру, тачпад и мышь. Первая в мире интуитивная клавиатура Click&Touch появится на рынке под брендом Prestigio в конце августа.

По технологии Clevetura сенсоры встроены в кнопки. Это в корне отличается от принципа работы таких устройств, как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью. Клавиши реагируют на касания и жесты, как тачпад или мышь. Не изменяя положение рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор.

Что важно, переход между режимами автоматический. Встроенный микроконтроллер мгновенно распознает и обрабатывает каждое касание и нажатие. 


Система определяет характер действий, а пользователь может не задумываться, в каком режиме работает. В этом и заключается уникальность системы, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройством и новый пользовательский опыт.

Технология реализует возможность обработки множества одновременных нажатий, касаний и жестов. Тем самым можно использовать все привычные способы взаимодействия, такие как зум, переход между рабочими столами смахиванием и скролл касанием двух пальцев.
Система позволяет работать быстрее, особенно когда требуется одновременно использовать клавиатуру и мышь. Простая ситуация: пока пользователь пишет важное письмо, ему звонят по Skype. Чтобы сбросить звонок мышью или тачпадом, нужно перенести руку, передвинуть курсор, нажать кнопку отмены вызова, выбрать окно сообщения и т. д. С Clevetura можно отклонить ненужный диалог одним жестом. Такой способ взаимодействия называется бесшовным, поскольку позволяет не задумываться об устройстве ввода.


Права на технологию принадлежат Clevetura. Белорусский стартап последние годы работает как резидент Парка высоких технологий. Инвестором выступил Сергей Костевич, основатель холдинга ASBIS и бренда Prestigio. От идеи до коммерческого прототипа прошло около трех лет. Разработчики ожидают получения патента.

Производство устройств по технологии Clevetura начнется в июле этого года. В продаже клавиатура Click&Touch под брендом Prestigio появится в конце августа. В планах на этот год — выпуск около 100 тысяч гаджетов.

К клавиатуре можно одновременно подключить до пяти устройств: по трем Bluetooth-каналам, с помощью USB-приемника и кабеля Type-C. Она также позволяет изменить громкость или перемотать видео, если провести влево и вправо по поверхности клавиш верхнего ряда. Для настройки и обновления предусмотрено мобильное приложение. Корпус у клавиатуры легкий и эргономичный — со специальными углублениями для рук.


 
 
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Белорусский стартап Clevetura завершил создание интуитивной клавиатурной системы — технологии, которая соединяет вместе клавиатуру, тачпад и мышь. Первая в мире...
 
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