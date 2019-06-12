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Владимир Япринцев отсудил у Юрия Чижа 130 тысяч долларов (в эквиваленте)

13.06.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Минска в четверг полностью удовлетворил иск Владимира Япринцева к экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу на 130 тысяч долларов (в эквиваленте), сообщила TUT.BY адвокат Япринцева.


Владимир Япринцев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2019 года. Фото: Россия24

Как и в предыдущем иске, уже удовлетворенном судом, речь шла о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили несколькими платежами, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте (219,2 тысячи деноминированных рублей). В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы. Но деньги оказались сняты.

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск Япринцева на часть суммы, 1960 рублей. С учетом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен был Япринцеву 3208 рублей (адвокат Япринцева отметила, что возбуждено исполнительное производство — в полном объеме исполнения не произведено). Нынешний иск был на оставшуюся сумму — 217,3 тысячи рублей. Истец считает, что ответчик знал о неосновательном обогащении изначально и соответственно рассчитал сумму подлежащих ко взысканию процентов со дня, следующего после списания денежных средств с расчетного счета. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 57,1 тысячи рублей.

Суд принял меры к обеспечению иска и наложил арест в пределах цены иска на имущество, принадлежащее ответчику, Юрию Чижу.

Напомним, бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина, имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа, в суде подтвердила, что деньги со счета Япринцева снимала наличными по поручению Юрия Чижа и передавала ему — около 86 тысяч долларов и 45 тысяч в августе и сентябре 2015 года. Сам владелец счета ей таких указаний не давал. Еще трижды суммы по 40 тысяч долларов она переводила на счет юрлица.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.

Напомним, нынешний иск — не единственный между партнерами по «Трайплу». Экономический суд Минска рассматривает иск Япринцева к Аксентьеву о признании договора купли-продажи его доли в «Трайпле» незаключенным. Только доля Япринцева в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, по оценкам экспертов, перекрывала сумму долга и составляла около 50 млн долларов.


 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска в четверг полностью удовлетворил иск Владимира Япринцева к экс-партнеру по «Трайплу» Юрию Чижу на 130 тысяч долларов (в...
 
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