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Филармония приглашает жителей и гостей Минска на фортепианный марафон

13.06.2019 20:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Филармония приглашает жителей и гостей Минска на фортепианный марафон
Фото из открытых источников

Европейские игры-2019 в Минске – это не только спортивные состязания! Это прежде всего праздник, объединяющий жителей всей Европы и открывающий Беларусь как место с безграничными возможностями для реализации идей и проектов в области спорта, туризма, экономики и культуры. А праздник - это музыка, которой всегда жил и живет наш город!

Марафон проходит в рамках культурной программы II Европейских игр при участии и содействии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» (http://www.classicalmusic.by) и учреждения образования «Музыкальная школа Артема Шаплыко» (http://www.artgrand.by).

В программе:

  • 12 часов живой фортепианной музыки
  • Лучшие белорусские пианисты
  • «Фортепианные дуэли»
  • Номера на 2-3 роялях, исполнение в 4-6 рук
  • Интерактив (воркшопы, выставка инструментов, знакомство с артистами, свободный инструмент и многое другое)

Место проведения:

Белорусская государственная филармония (пр-т Независимости, 50). Больше информации о марафоне, а также форма для бронирования конкретных мест - на сайте minsk2019.classicalmusic.by/22.

Филармония приглашает жителей и гостей Минска на фортепианный марафон
 
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Белорусская государственная филармония приглашает 22 июня жителей и гостей города Минска на «Большой фортепианный марафон», в рамках которого в течение 12 часов...
 
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