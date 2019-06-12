Филармония приглашает жителей и гостей Минска на фортепианный марафон

Европейские игры-2019 в Минске – это не только спортивные состязания! Это прежде всего праздник, объединяющий жителей всей Европы и открывающий Беларусь как место с безграничными возможностями для реализации идей и проектов в области спорта, туризма, экономики и культуры. А праздник - это музыка, которой всегда жил и живет наш город!
Марафон проходит в рамках культурной программы II Европейских игр при участии и содействии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» (
В программе:
- 12 часов живой фортепианной музыки
- Лучшие белорусские пианисты
- «Фортепианные дуэли»
- Номера на 2-3 роялях, исполнение в 4-6 рук
- Интерактив (воркшопы, выставка инструментов, знакомство с артистами, свободный инструмент и многое другое)
Место проведения:
Белорусская государственная филармония (пр-т Независимости, 50). Больше информации о марафоне, а также форма для бронирования конкретных мест - на сайте