Филармония приглашает жителей и гостей Минска на фортепианный марафон

Источник материала: Аргументы и факты

Европейские игры-2019 в Минске – это не только спортивные состязания! Это прежде всего праздник, объединяющий жителей всей Европы и открывающий Беларусь как место с безграничными возможностями для реализации идей и проектов в области спорта, туризма, экономики и культуры. А праздник - это музыка, которой всегда жил и живет наш город!

Марафон проходит в рамках культурной программы II Европейских игр при участии и содействии культурно-образовательного пространства «Мир классической музыки» ( http://www.classicalmusic.by ) и учреждения образования «Музыкальная школа Артема Шаплыко» ( http://www.artgrand.by ).

В программе:

12 часов живой фортепианной музыки

Лучшие белорусские пианисты

«Фортепианные дуэли»

Номера на 2-3 роялях, исполнение в 4-6 рук

Интерактив (воркшопы, выставка инструментов, знакомство с артистами, свободный инструмент и многое другое)

Место проведения:

Белорусская государственная филармония (пр-т Независимости, 50). Больше информации о марафоне, а также форма для бронирования конкретных мест - на сайте minsk2019.classicalmusic.by/22 .