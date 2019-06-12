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США продлили еще на год санкции в отношении ряда белорусских чиновников
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников, сообщила пресс-служба Белого дома.
В документе указано, что "действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".
"По этой причине ограничительные меры, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2019 года", - сказано в документе.
В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Д.Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.
Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанными с ним предприятиями нефтехимической отрасли.
В апреле текущего года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских предприятий - "Белнефтехим" и ее филиал в США (Belneftekhim USA), "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", ОАО "Нафтан", "Полоцк Стекловолокно".
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Президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников, сообщила пресс-служба Белого дома. ...
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