Археологи в Новгороде нашли знак, который мог принадлежать Ярославу Мудрому

Источник материала: Интерфакс

Археологи в Великом Новгороде нашли знак, возможно, принадлежавший князю Ярославу Мудрому, сообщили в четверг в пресс-службе Новгородского госмузея-заповедника (ГМЗ).

Знак обнаружен на раскопе Дубошин-II в историческом центре города. Ученые предварительно датировали его XI веком.

"Знак представляет собой бронзовую подвеску в форме трапеции с отверстием. В это отверстие продевались цепь или кожаный ремешок, благодаря которым подвеску ее владелец, скорей всего, носил на шее. Размеры подвески составляли несколько сантиметров длину и ширину", - сказал собеседник.

По мнению руководителя работ на раскопе Дубошин-II старшего научного сотрудника ГМЗ Михаила Петрова, до нас дошла только верхняя часть княжеского знака. "Подвеска еще в древности была сломана, ее пытались починить", - сказал Петров.

Знак удостоверял, что его владелец, являвшийся доверенным лицом Ярослава Мудрого, имел право от имени князя совершить какое-то действие. "Что это было за действие, мы, видимо, никогда не узнаем", - добавил Петров. Аналогами таких древнерусских знаков были восточные пайцзы, использовавшиеся в Китае и Монголии.

Согласно информации пресс-службы ГМЗ, подобные княжеские знаки хотя и крайне редки у археологов, но не являются уникальными. "Однако подвеска с раскопа Дубошин-II после изучения, возможно, станет самой древней из ныне известных", - сказал собеседник.

В настоящий момент исследования на раскопе Дубошин-II завершаются. Как сообщалось, в течение трех последних лет исследования на нем дали археологам несколько тысяч раритетов.