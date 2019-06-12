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Жара в Беларуси испытывает на прочность сельхозугодия: что говорят эксперты о перспективах урожая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений накануне зафиксировали во всех областных центрах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, и после 12 июня синоптики предрекают новые рекорды. Прогноз – не похолодает. Это настоящее испытание для сельхозугодий. Но, как отмечают специалисты, жара не приведет к истощению почв. За последние десятилетия наши аграрии, обрабатывая земли удобрениями, значительно улучшили их состав. Впрочем, фосфором и калием и сейчас дело не испортишь.
Виталий Лапа, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:
Александр Анженков, заместитель директора по науке Института мелиорации НАН Беларуси:
Сейчас самый лучший прогноз для аграриев – хороший дождь. Но в ближайшие дни его не предвидится.
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Новости Беларуси. Самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений накануне зафиксировали во всех областных центрах Беларуси, сообщили в программе...
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