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Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»

13.06.2019 21:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказала в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Какие научные технологии, которые на сегодняшний день есть, позволяют нашим спортсменам улучшать качество своих результатов, не используя то, что запрещено в спорте?

Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»

Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Основная научная составляющая, над которой сегодня мы работаем и в направлении, которым мы занимаемся, новыми научными проектами, конечно, это мобилизация и, скажем так, концентрация собственных резервов организма. То есть идёт какой-то отбор на определённых этапах – в детско-юношеских школах, затем в училищах олимпийского резерва, и где-то находятся люди генетически талантливые, способные показывать какие-то результаты. Второй этап – ты видишь, насколько человек труженик. Потому что если тебе дано, как в поговорке – талант без труда, к сожалению, может и не реализоваться. Этот человек, который талантливый и труженик, он дальше приходит на следующую ступеньку.

Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь. Почему: потому что в любом случае большие старты и серьёзные какие-то события для спортсмена – это всегда стресс. И всё это происходит на дольно серьёзном уровне выброса адреналина в организме. Чтобы справиться с этим стрессом и пустить эту энергию на достижение результатов, а не на ущерб своему организму, нужно подготовить организм.

В каких направлениях на сегодняшний день мы развиваемся: конечно, довольно серьёзно у нас развиваются психологические программы. И на сегодня лаборатория психологии в нашем центре работает совместно по проекту Содружества Независимых Государств вместе с другими центрами Российской Федерации по стабилизации и, скажем так, помощи психологической спортсменам. Есть несколько проектов, связанных со, скажем так, аппаратными методиками, которые позволяют спортсмену отработать ту технику движений, ту биомеханику, от которой иногда зависит тот победный сантиметр или те победные доли секунды.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Ирина Малёваная
 
 
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Мнение эксперт высказала в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:Какие...
 
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