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Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»
Источник материала: СТВ
Мнение эксперт высказала в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
В каких направлениях на сегодняшний день мы развиваемся: конечно, довольно серьёзно у нас развиваются психологические программы. И на сегодня лаборатория психологии в нашем центре работает совместно по проекту Содружества Независимых Государств вместе с другими центрами Российской Федерации по стабилизации и, скажем так, помощи психологической спортсменам. Есть несколько проектов, связанных со, скажем так, аппаратными методиками, которые позволяют спортсмену отработать ту технику движений, ту биомеханику, от которой иногда зависит тот победный сантиметр или те победные доли секунды.
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Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»
Мнение эксперт высказала в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:Какие...
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