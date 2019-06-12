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Богданович: «У нас есть методики и системы, которые позволяют тренироваться без допинга»
Источник материала: СТВ
Мнение эксперт высказал в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политики:
А, конечно же, научная составляющая – мы движемся вместе с миром для того, чтобы понимать, что надо спортсмену, какое жизнеобеспечение – это в период тренировок, в период проведения спортивных соревнований. Для того, чтобы потом, в дальнейшем сохранить их здоровье. И потом чтобы спортсмены, которые ушли со спортивного своего Олимпа, и тоже остались здоровыми. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы готовы и наши спортсмены тоже готовы.
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Игорь Марзалюк:
Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:Когда мы...
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