Богданович: «У нас есть методики и системы, которые позволяют тренироваться без допинга»

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Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира» .





Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда мы говорим о спорте высоких достижениях, спорт высоких достижений невозможен без научной составляющей, без научных технологий, без научного сопровождения.





Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политики:

Конечно же, понятно, что для того, чтобы был спорт высоких достижений – это должно быть очень высокого качество здоровье наших спортсменов.

Мы чётко знаем, что наша медицина может контролировать их здоровье. Не потому что его улучшать, наверное, а потому что его сохранять. И сберегающие здоровье технологии на сегодняшний день в нашей стране развиты очень хорошо.

А, конечно же, научная составляющая – мы движемся вместе с миром для того, чтобы понимать, что надо спортсмену, какое жизнеобеспечение – это в период тренировок, в период проведения спортивных соревнований. Для того, чтобы потом, в дальнейшем сохранить их здоровье. И потом чтобы спортсмены, которые ушли со спортивного своего Олимпа, и тоже остались здоровыми. Поэтому, в принципе, я считаю, что мы готовы и наши спортсмены тоже готовы.





Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Я бы хотела сформулировать основную позицию на сегодняшний день научной составляющей в спорте. Эта позиция полностью созвучна со словами главы нашего государства, который повторяет о том, что наш спорт должен быть чистым, он должен быть свободным от допинга и не замешан ни в коих скандалах.

Игорь Марзалюк:

Насколько актуальна или не актуальна проблема допинга для Беларуси?





Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для нашего спорта я не вижу никаких больших проблем, чтобы это как-то актуально. У нас есть методики и системы, которые позволяют тренироваться без допинга. Я говорю за свой вид спорта, потому что у нас это априори никак.