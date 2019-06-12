Санслужбы Брестской области усиливают контроль за состоянием зон отдыха у воды

Источник материала: Виртуальный Брест

Органы госсаннадзора Брестской области усиливают контроль за санитарным состоянием зон отдыха у водоемов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Кляцко.





В регионе определены 98 мест для купания. Все они были комиссионно обследованы накануне купального сезона. С начала лета представители санслужб уже побывали в 89 зонах отдыха. "Исследованы 262 пробы воды. Все они соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, 12 проб не соответствовали по санитарно-химическим показателям. Данное обстоятельство не является основанием для приостановления и запрещения купания. Контроль в этих зонах будет продолжен, и в случае выявления нарушений гигиенических нормативов качества воды будут своевременно приняты необходимые меры", - отметил Владимир Кляцко.

По результатам обследования собственникам и ответственным за содержание зон отдыха у воды выдано 18 рекомендаций об устранении недостатков. В основном речь идет о своевременном покосе сорной растительности, уборке мелкого бытового мусора, санитарном состоянии туалетов.

Органы госсаннадзора региона продолжат мониторить состояние мест для купания, тем более что погода благоприятствует принятию водных процедур. Так, по данным ГУ "Брестоблгидромет", 12 июня на большей части территории Брестской области были установлены новые температурные рекорды дня. В этот день воздух в регионе прогрелся до 32-33 градусов. Жарче всего было в областном центре - 33,2 градуса. В Пинске и Дрогичине температура воздуха составила 32,9 градусов, Ивацевичах - 32,8, Барановичах - 32,7, Пружанах - 32,4.

Такой жаркой первая декада июня в Брестской области выдавалась в 2011 году - тогда воздух прогрелся до 26-31 градуса. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температурный фон и характер погоды существенно не изменится: днем во многих районах ожидается 28-33 градуса тепла. Из-за жары сохранится оранжевый уровень опасности. Небольшую прохладу на выходных принесут кратковременные дожди.