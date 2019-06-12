ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зори над Пиной" зажгутся 14-15 июня

13.06.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Городской фестиваль искусств "Зори над Пиной" пройдет в Пинске 14-15 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором культуры горисполкома Тамара Демиденко.

Зори над Пиной" зажгутся 14-15 июня

Ожидается, что в празднике профессионального и любительского творчества примут участие более 200 человек - мастера хореографического и вокального искусства, поэты, барды, художники, ремесленники из разных уголков Брестской области. Программа фестиваля включает мероприятия по различным видам и жанрам искусства: концерт духовной музыки, вечер шансона, литературный марафон, живописный пленэр, гастрофэст белорусской кухни, выставка-ярмарка народных мастеров. В празднике будут задействованы многочисленные сценические площадки под открытым небом: ими станут парк культуры и отдыха, пешеходная улица Ленина, концертный зал и даже река Пина.

Так, на водной глади разыграются сразу два действа. Красочным шоу обещает стать 15 июня прохождение по реке катеров, ялов и каноэ, которое традиционно собирает сотни зрителей. Утром этого же дня на набережной (в районе Пинского горисполкома) состоятся соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку "Рыбалка на Пине". Это мероприятие фестиваля также вызывает интерес. Самые удачливые рыбаки получат памятные призы и подарки.

Ярким событием первого дня праздника станет творческий вечер композитора, музыканта и педагога Олега Венгера "В кругу друзей". Поздравить автора официального гимна Пинска с многолетней жизнью в искусстве приедут его многочисленные друзья-коллеги и бывшие ученики из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга. "Пинщина дала белорусской культуре много интересных, творческих личностей. Мы решили такие вечера в их честь включить в обязательную программу нашего фестиваля и расширить за счет этого традиционный формат праздника", - сказала Тамара Демиденко. По ее словам, организаторы готовят много других сюрпризов для гостей и участников фестиваля.

Региональный фестиваль искусств "Зори над Пиной" в течение трех десятков лет являлся визитной карточкой Пинска. В 2017-м, после длительного перерыва, по инициативе Пинского горисполкома фестиваль возродили. Теперь он проводится раз в два года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Городской фестиваль искусств "Зори над Пиной" пройдет в Пинске 14-15 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором культуры горисполкома Тамара...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара в Беларуси испытывает на прочность сельхозугодия: что говорят эксперты о перспективах урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика