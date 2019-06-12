Источник материала: Виртуальный Брест

Городской фестиваль искусств "Зори над Пиной" пройдет в Пинске 14-15 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором культуры горисполкома Тамара Демиденко.





Ожидается, что в празднике профессионального и любительского творчества примут участие более 200 человек - мастера хореографического и вокального искусства, поэты, барды, художники, ремесленники из разных уголков Брестской области. Программа фестиваля включает мероприятия по различным видам и жанрам искусства: концерт духовной музыки, вечер шансона, литературный марафон, живописный пленэр, гастрофэст белорусской кухни, выставка-ярмарка народных мастеров. В празднике будут задействованы многочисленные сценические площадки под открытым небом: ими станут парк культуры и отдыха, пешеходная улица Ленина, концертный зал и даже река Пина.

Так, на водной глади разыграются сразу два действа. Красочным шоу обещает стать 15 июня прохождение по реке катеров, ялов и каноэ, которое традиционно собирает сотни зрителей. Утром этого же дня на набережной (в районе Пинского горисполкома) состоятся соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку "Рыбалка на Пине". Это мероприятие фестиваля также вызывает интерес. Самые удачливые рыбаки получат памятные призы и подарки.

Ярким событием первого дня праздника станет творческий вечер композитора, музыканта и педагога Олега Венгера "В кругу друзей". Поздравить автора официального гимна Пинска с многолетней жизнью в искусстве приедут его многочисленные друзья-коллеги и бывшие ученики из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга. "Пинщина дала белорусской культуре много интересных, творческих личностей. Мы решили такие вечера в их честь включить в обязательную программу нашего фестиваля и расширить за счет этого традиционный формат праздника", - сказала Тамара Демиденко. По ее словам, организаторы готовят много других сюрпризов для гостей и участников фестиваля.

Региональный фестиваль искусств "Зори над Пиной" в течение трех десятков лет являлся визитной карточкой Пинска. В 2017-м, после длительного перерыва, по инициативе Пинского горисполкома фестиваль возродили. Теперь он проводится раз в два года.