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Движение по новым дорогам в микрорайоне «Чехова» откроется в ближайшее время

13.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Движение по новым дорогам в микрорайоне «Чехова» откроется в ближайшее время

Движение по примыкающим к улице Магистральная участкам улиц Чехова, Зелёная и Борисовца откроется этим летом,  сообщил сайту SlutskGorod директор УКС Слуцкого района Игорь Владимирович Родинов.

— Вообще планировали сдать объект к 3 июля. Но возникают задержки из-за молодеченской фирмы, которая занимается светофорными объектами, — рассказал Игорь Родионов. — Свою работу мы сделаем и будем ждать, пока доставят и наладят светофоры.

Точные сроки из-за этого назвать сложно, но, вероятнее всего, движение по новым участкам улиц откроется к началу августа.

Благоустройство площадей, прилегающих к улице Магистральной, проводятся в рамках одного проекта. В частности, строительные организации в ближайшие недели планируют завершить работу над пешеходной дорожкой от улицы Геологическая к пешеходному переходу.

Ранее SG писал, что жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения и обустройства тротуаров.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Движение по примыкающим к улице Магистральная участкам улиц Чехова, Зелёная и Борисовца откроется этим летом. Об этом сайту SlutskGorod сообщил директор УКС Слуцкого...
 
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