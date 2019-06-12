Движение по новым дорогам в микрорайоне «Чехова» откроется в ближайшее время

Источник материала: Слуцк Город





Движение по примыкающим к улице Магистральная участкам улиц Чехова, Зелёная и Борисовца откроется этим летом, сообщил сайту SlutskGorod директор УКС Слуцкого района Игорь Владимирович Родинов.

— Вообще планировали сдать объект к 3 июля. Но возникают задержки из-за молодеченской фирмы, которая занимается светофорными объектами, — рассказал Игорь Родионов. — Свою работу мы сделаем и будем ждать, пока доставят и наладят светофоры.

Точные сроки из-за этого назвать сложно, но, вероятнее всего, движение по новым участкам улиц откроется к началу августа.

Благоустройство площадей, прилегающих к улице Магистральной, проводятся в рамках одного проекта. В частности, строительные организации в ближайшие недели планируют завершить работу над пешеходной дорожкой от улицы Геологическая к пешеходному переходу.

Ранее SG писал , что жители улицы Геологическая добиваются закрытия сквозного движения и обустройства тротуаров.

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