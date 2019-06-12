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Креативные конкурсы и мастер-классы по безопасности. Чем занимаются дети в полевом лагере МЧС в Логойском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасное лето. Уже в шестнадцатый раз Логойский район принимает юных спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Полевой лагерь раскинулся на берегу Плещеницкого водохранилища. Пожить в палатках, посоревноваться, а самое главное, научиться правильно действовать в чрезвычайных ситуациях – с этими целями сюда съехались 23 команды со всех уголков Минской области.
Уже в первый день не обошлось без креативных конкурсов. Дети представили фотовыставку, а также презентовали тематическое оформление своих палаточных лагерей.
Корреспондент Екатерина Чичерова присоединилась к активно отдыхающим.
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Креативные конкурсы и мастер-классы по безопасности. Чем занимаются дети в полевом лагере МЧС в Логойском районе
Новости Беларуси. Безопасное лето. Уже в шестнадцатый раз Логойский район принимает юных спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Полевой лагерь...
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