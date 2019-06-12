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Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе

13.06.2019 21:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свежий воздух и лечебные процедуры. Областной детский центр медицинской реабилитации Пуховичского района внедряет современные методы в оздоровлении детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе

Лечебная физкультура, акупунктура, фиточаи и массаж – и это только часть графика маленьких отдыхающих. О санатории, где школьники Минской области могут отдохнуть и оздоровиться, репортаж Ксении Худолей.

Подробнее – в видеоинформации.

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе

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Новости Беларуси. Свежий воздух и лечебные процедуры. Областной детский центр медицинской реабилитации Пуховичского района внедряет современные методы в...
 
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Герой працы
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