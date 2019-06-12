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Лунный календарь на 14 июня: с утра сажаем огород, а вечером идём к врачу

13.06.2019 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

14 июня до 17:35 – 11-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь.

После 17:35 – 12-ый лунный день. Спокойный. Постарайтесь не омрачить его обидами и ссорами – восстановить отношения будет сложно.

Не торопитесь, не суетитесь. Все важные дела лучше отложить. Не решайте и финансовые вопросы, не делайте крупных покупок.

Зато в этот день стоит сходить к врачу – медицинские обследования будут результативными.

В эти лунные сутки хороши любые водные процедуры. Пить жидкости тоже стоит больше. А если прольёте её – это плохая примета. Постарайтесь также не разбивать посуду.

Сажать в этот день хорошо огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, капусту, зелень, клубнику, землянику, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, плодовые деревья.

Лунный календарь на 14 июня: с утра сажаем огород, а вечером идём к врачу

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14 июня до 17:35 – 11-ый лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. После 17:35 – 12-ый лунный день. Спокойный. Постарайтесь не...
 
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