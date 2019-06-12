ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Совете Европы осуждают новый факт казни в Беларуси

13.06.2019 21:42 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген в четверг осудил исполнение смертного приговора в Беларуси.

"Мы осуждаем исполнение очередного смертного приговора в Беларуси, о приговоре нам сообщили правозащитники", - написал Хольтген в Twitter.

"Смерть - это несправедливость. Мы повторяем наш призыв к властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене", - подчеркнул представитель Совета Европы.

Речь идет об Александре Жильникове, в отношении которого ранее был исполнен смертный приговор. Высшая мера наказания была ему назначена за убийство в 2015 году молодого человека и девушки.

Бывшая девушка молодого человека Алина Шульганова попросила Жильникова и его напарника Вячеслава Сухарко наказать свою соперницу. Тем не менее, исполнители зашли слишком далеко и убили как молодого человека, так и его новую девушку.

Изначально Жильникову было назначено пожизненное тюремное заключение, однако Минский суд пересмотрел дело и изменил наказание на смертную казнь.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген в четверг осудил исполнение смертного приговора в Беларуси. "Мы осуждаем исполнение очередного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика