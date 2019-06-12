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Семь человек пострадали в ДТП в Солигорском районе: водитель не уступил дорогу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Семь человек пострадали в ДТП возле деревни Погост Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель автомобиля, двигаясь из Слуцка в направлении Любани, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу большегрузу, в результате чего произошло лобовое столкновение.
Травмы получили водитель и пассажиры Renault – граждане Беларуси и России, которые гостили у родных и вместе ехали в машине. Среди пострадавших – четверо детей. Все они находятся в Солигорской больнице. Водитель МАЗа не пострадал.
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Новости Беларуси. Семь человек пострадали в ДТП возле деревни Погост Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автомобиля, двигаясь из...
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