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Семь человек пострадали в ДТП в Солигорском районе: водитель не уступил дорогу

13.06.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Семь человек пострадали в ДТП возле деревни Погост Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семь человек пострадали в ДТП в Солигорском районе: водитель не уступил дорогу

Водитель автомобиля, двигаясь из Слуцка в направлении Любани, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу большегрузу, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Травмы получили водитель и пассажиры Renault – граждане Беларуси и России, которые гостили у родных и вместе ехали в машине. Среди пострадавших – четверо детей. Все они находятся в Солигорской больнице. Водитель МАЗа не пострадал.

Семь человек пострадали в ДТП в Солигорском районе: водитель не уступил дорогу

Семь человек пострадали в ДТП в Солигорском районе: водитель не уступил дорогу

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Новости Беларуси. Семь человек пострадали в ДТП возле деревни Погост Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автомобиля, двигаясь из...
 
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