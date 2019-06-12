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От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

13.06.2019 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От экстремизма до наказания по наркотическим статьям Уголовного кодекса. Насыщенный день был 13 июня в белорусском парламенте. Депутаты рассмотрели поправки в действующие законы и представили абсолютно новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре в стране под защиту попадут персональные данные, а вот уличенным в экстремизме не будет пощады. Парламентарии рассмотрели и поправки в антинаркотическое законодательство. С подробностями корреспондент Евгений Пустовой.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

Евгений Пустовой, СТВ:
Парламентарии сегодня в Овальном зале обсуждали законопроекты. Темы – животрепещущие: борьба с экстремизмом, защита персональных данных и изменение ответственности по наркотическим статьям.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

Ньюсмейкером перового законопроекта стал Вадим Ипатов. Он – директор Центра законодательства и правовых исследований и инициатор закона «О персональных данных». Депутаты и журналисты буквально атаковали чиновника вопросами. Во-первых, этот закон – новшество для Беларуси. Во-вторых, касается всех нас. На фоне всеобщей информатизации жизни жители IT-страны должны быть уверены в защите своих данных. А то получается: прошел регистрацию для получения дисконтной карты, а в качестве бонусов тебя атакуют сомнительные предложения и реклама.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Граждане порой не придают значения тому, что они делают в отношении своих личных данных. Заполняют соответствующие анкеты, когда получают дисконтные карты, передают свои данные в различные социальные сети. Как могут использоваться эти данные – мы не знаем. Поэтому закон направлен на то, чтобы действительно навести в этой сфере порядок.

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

В законе наконец-то определились с терминологией, в том числе, что такое «персональные данные». Теперь их можно собрать только с согласия человека. А вот кто будет контролировать процесс и как наказывать нарушителей, еще решат. Мировой опыт – огромные штрафы. Именно на принципы Конвенции Совета Европы ориентировались и наши разработчики закона «О персональных данных». Это лишь первое чтение документа, а после окончательного принятия впереди еще год на доработку.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

Практически единодушным Овальный зал был в принятии поправок в закон «О противодействии экстремизму». В зале заседаний даже бембелевские барельефы в бронзе живо свидетельствуют о памяти про Великую Отечественную.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

В Беларуси идолопоклонники нацисткой идеологии подпадают под уголовную ответственность, а любителей такой символики ждут штрафы.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

Валентина Ражанец, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
При доработке ко второму чтению в проекте закона уточнены определения нацизма, реабилитации нацизма, нацистской символики и атрибутики.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

Но, что называется, до «седьмого пота» народные избранники вникали в процесс по «наркотической» статье. Тема уже несколько лет широко обсуждается в обществе и среди экспертов. Вопрос неоднократно поднимался даже на уровне главы государства. Президент резюмировал: злу – жесткий отпор, но при вынесении приговоров нужен персональный подход. В итоге сегодня, 13 июня, депутаты проголосовали за снижение нижних пределов наказания по некоторым частям 328-й статьи.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Жестокие меры остаются. Вы не подумайте, что они смягчаются. Чтобы не страдали те потребители, которые где-то переступили, может, не по своему знанию закона эту черту.

Принятие решений более индивидуальное по делам, которые будут приниматься.

От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси

В судебной практике зачастую за распространение подпадали даже потребители. Теперь минимальные сроки сокращены на два года. Но жесткую ответственность оставили даже для тех, кто в первый раз оступился – до 5 лет ограничения свободы либо от 2 до 5 лет тюрьмы. Эту зависимость легче предупредить, чем потом избавиться от нее.

Люди в материале: Евгений Пустовой, Вадим Ипатов, Валентина Ражанец
 
 
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Новости Беларуси. От экстремизма до наказания по наркотическим статьям Уголовного кодекса. Насыщенный день был 13 июня в белорусском парламенте. Депутаты...
 
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