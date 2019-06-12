ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

13.06.2019 22:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК Беларуси 13 июня состоялось официальное представление спортивной формы для участников национальной команды Беларуси, которая будет выступать на II Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипировку разработала дизайнер Юлия Латушкина. Основная идея стиля – «папараць-кветка», которая является одним из символом Беларуси.

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

Комплект состоит из одежды общего назначения и парадно-выходной формы. Всего 18 позиций.

На предстоящем мультиспортивном форуме нашу страну представят 221 спортсмен в 15 видах спорта. Перед нашими атлетами поставлена задача превзойти медальные достижения I Европейских игр в Баку.

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

Вячеслав Дурнов, шеф миссии белорусской команды на II Европейских играх:
Подготовка наших спортсменов ведется на должном уровне, под медицинским контролем, тренерским контролем, планово. Я думаю, что нас уже не ждут никакие потрясения. Все, уверен, заряжены на максимальный результат. Рассчитываем, что это будет достойный результат в качестве медалей.

Мы хотим, чтобы было гораздо лучше, чем в Баку. У нас было 10 золотых медалей. Сейчас мы рассчитываем, что поднимем эту планку. А от качества, конечно, будет зависеть и место в общекомандном зачете.

Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр

В рамках конференции белорусские спортсмены получили традиционный талисман – Агрика. Эта игрушка вручается на удачу уже 10-й раз всем атлетам, которым предстоит принимать участие на международных знаковых форумах.

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

Люди в материале: Вячеслав Дурнов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК Беларуси 13 июня состоялось официальное представление спортивной формы для участников национальной команды Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске появился первый маршрут для незрячих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика