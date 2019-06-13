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Эльвира Герман завоевала бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

13.06.2019 22:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Эльвира Герман завоевала бронзу в беге на 100 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в норвежском Осло.


Эльвира Герман. Фото: БФЛА

Первая попытка решающего забега была остановлена из-за фальстарта — не выдержали нервы у олимпийской чемпионки американки Брианны Макнилл, которая была дисквалифицирована. Вторая попытка оказалась удачной, и Эльвира Герман с результатом 12,84 секунды заняла третье место, пропустив вперед лишь двух американок — Кристину Клемонс (12,58) и Шарику Нелвис (12,74).

Совсем немного не хватило до пьедестала белорусской прыгунье в высоту Карине Таранде. С результатом 1,94 м она уступила бронзу болгарке Миреле Демиревой, которая также преодолела планку на этой высоте, но с первой попытки, в то время как белоруске потребовались две.

Золото здесь у знаменитой россиянки Марии Ласицкене (2,01), серебро — у Эрики Кинси из Швеции (1,96).

В толкании ядра белоруска Алена Дубицкая заняла 6-е место (18,41 м). На пьедестале — китаянка Лицзяо Гон (19,51), американка Чейз Или (19,20) и Фанни Роос из Швеции (18,75).

 
 
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Белоруска Эльвира Герман завоевала бронзу в беге на 100 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в норвежском Осло.
 
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