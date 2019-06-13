«Минск - последний город в мире, где это покажут». За кулисами нашумевшей выставки про Эми Уайнхаус

Источник материала: Tut.by

15 июня в Минске открывается выставка Amy Winehouse: A Family Portrait (Эми Уайнхаус: Семейный портрет) , посвященная жизни и происхождению культовой певицы Эми Уайнхаус. Беларусь стала единственной страной СНГ, где представлена эта нашумевшая экспозиция Еврейского музея Лондона. И более того, Минск будет последним городом в мире, где покажут выставку. После демонтажа в белорусской столице экспонаты вернутся на родину в семью Эми. AFISHA.TUT.BY побывала на закрытом открытии и показывает, как выглядит выставка.



Фото предоставлены организаторами выставки

— Когда мы получили имейл из Минска, Алекс (брат Эми Уайнхаус. — Прим. авт.) сказал, что в этом городе когда-то жила его семья, — рассказывает Эбигейл Моррис, директор Еврейского музея Лондона. — Тогда мы решили сделать исключение и продлили выставку еще на один город — ваш.

И действительно, в 1881 году прапрапрадед Эми и Алекса переехал из Минска в Лондон. Поэтому первым делом по приезде в белорусскую столицу Алекс и его семья отправились гулять по городу.



Родной брат Эми Уайнхаус Алекс (справа) с сыном Космо

— Я увидел те же улицы, по которым когда-то гулял мой прапрапрадед, а сегодня гуляли мы, — делится Алекс Уайнхаус на открытии. — Да, физически на них ничего с того времени не сохранилось, но раз так, то мы должны сохранить это хотя бы у себя в голове. Беларусь оказала такое огромное влияние на мир, вы не представляете. Голливуд — это мы. Театр, музыка, искусство — это тоже мы. Когда мы росли, нам говорили, что мы приехали из России. Но сейчас мы знаем про Минск и всегда будем помнить, откуда мы родом и где наши корни.



Семейное древо Уайнхаус

К слову, это та самая выставка, на которую месяц назад был объявлен краудфандинг. Тогда организаторы сообщали, что закрыли большую часть бюджета выставки сами, но необходимо как минимум еще 20 тысяч рублей для организации выставки в Минске. Сумму собрали, реализовав 2 тысячи билетов, и вот теперь ее можно увидеть всем желающим.

Что представлено на экспозиции?

На выставке об Эми можно будет увидеть уникальные семейные снимки, ее гитары, пластинки, статуэтки «Грэмми» и даже коллекцию любимой одежды. Специально подготовленный текст брата Алекса — теплые, ласковые слова о его сестре и всей семье, написанные при этом с тонким юмором, — делает выставку поистине уникальной. А дорогие ее сердцу снимки и вещи дают посетителям ощущение, что они входят в личное пространство Эми.





























А почему именно в Беларуси — единственной из стран СНГ?

Многие фанаты даже не подозревают о происхождении семьи Эми Уайнхаус, которая три поколения назад переехала из Беларуси. В конце XIX века прапрапрадед Эми вместе с семьей эмигрировал из Минска в Лондон и больше никогда не возвращался на родину. Одним из самых значимых людей в жизни певицы была его внучка Синтия. Именно бабушка привила маленькой Эми любовь к музыке, поэтому многие фотографии выставки посвящены их трепетной дружбе.





Amy Winehouse: A Family Portrait исследует еврейское происхождение Эми, важность семейных отношений, память о своих корнях. Это трогательная и очень личная история, которая раскрывает внутренний мир Эми Уайнхаус и рассказывает о событиях, повлиявших на формирование ее личности и карьеры, о культурном наследии ее семьи.

Напомним, что Эми Уайнхаус — шестикратная обладательница премии «Грэмми», одна из самых ярких личностей начала столетия. В 2011 году певица умерла в возрасте 27 лет.





Когда: с 15 июня по 31 августа. Где: Художественная галерея Михаила Савицкого на пл. Свободы, 15. Сколько: 10 рублей. Расписание и время работы