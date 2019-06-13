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«Минск - последний город в мире, где это покажут». За кулисами нашумевшей выставки про Эми Уайнхаус
Источник материала: Tut.by
15 июня в Минске открывается
— Когда мы получили имейл из Минска, Алекс (брат Эми Уайнхаус. — Прим. авт.) сказал, что в этом городе когда-то жила его семья, — рассказывает Эбигейл Моррис, директор Еврейского музея Лондона. — Тогда мы решили сделать исключение и продлили выставку еще на один город — ваш.
И действительно, в 1881 году прапрапрадед Эми и Алекса переехал из Минска в Лондон. Поэтому первым делом по приезде в белорусскую столицу Алекс и его семья отправились гулять по городу.
— Я увидел те же улицы, по которым когда-то гулял мой прапрапрадед, а сегодня гуляли мы, — делится Алекс Уайнхаус на открытии. — Да, физически на них ничего с того времени не сохранилось, но раз так, то мы должны сохранить это хотя бы у себя в голове. Беларусь оказала такое огромное влияние на мир, вы не представляете. Голливуд — это мы. Театр, музыка, искусство — это тоже мы. Когда мы росли, нам говорили, что мы приехали из России. Но сейчас мы знаем про Минск и всегда будем помнить, откуда мы родом и где наши корни.
К слову, это та самая выставка, на которую месяц назад
Что представлено на экспозиции?
На выставке об Эми можно будет увидеть уникальные семейные снимки, ее гитары, пластинки, статуэтки «Грэмми» и даже коллекцию любимой одежды. Специально подготовленный текст брата Алекса — теплые, ласковые слова о его сестре и всей семье, написанные при этом с тонким юмором, — делает выставку поистине уникальной. А дорогие ее сердцу снимки и вещи дают посетителям ощущение, что они входят в личное пространство Эми.
А почему именно в Беларуси — единственной из стран СНГ?
Многие фанаты даже не подозревают о происхождении семьи Эми Уайнхаус, которая три поколения назад переехала из Беларуси. В конце XIX века прапрапрадед Эми вместе с семьей эмигрировал из Минска в Лондон и больше никогда не возвращался на родину. Одним из самых значимых людей в жизни певицы была его внучка Синтия. Именно бабушка привила маленькой Эми любовь к музыке, поэтому многие фотографии выставки посвящены их трепетной дружбе.
Amy Winehouse: A Family Portrait исследует еврейское происхождение Эми, важность семейных отношений, память о своих корнях. Это трогательная и очень личная история, которая раскрывает внутренний мир Эми Уайнхаус и рассказывает о событиях, повлиявших на формирование ее личности и карьеры, о культурном наследии ее семьи.
Напомним, что Эми Уайнхаус — шестикратная обладательница премии «Грэмми», одна из самых ярких личностей начала столетия. В 2011 году певица умерла в возрасте 27 лет.
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Сегодня в Минске открылась выставка Amy Winehouse: A Family Portrait (Эми Уайнхаус: Семейный портрет), посвященная жизни и происхождению культовой певицы Эми Уайнхаус.
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