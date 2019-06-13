Убита жена бывшего вратаря сборной России по хоккею, возможный убийца - сын

Источник материала: Tut.by

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Санкт-Петербургом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Nevasport .



Максим Соколов-старший. Фото: photo.khl.ru

По имеющейся информации, к произошедшему причастен старший сын тренера — 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим. За помощью к соседям побежал младший сын Соколова Арсений, кричавший, что его брат сошел с ума и убивает маму.

Сам Максим, по всей видимости, пробовал совершить суицид — он находился рядом с матерью с порезами шеи. Соколова-младшего госпитализировали в больницу.

47-летний Максим Соколов — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура, вице-чемпион мира 2002 года и бронзовый медалист чемпионата мира — 2005.

Хоккейный клуб СКА выступил с заявлением по поводу трагедии, произошедшей в семье тренера Максима Соколова.

— В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь, — указывается в твиттере клуба из Санкт-Петербурга.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», по одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке. Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу олимпийского резерва «Комета». Как и брат, он был на домашнем обучении. По другой версии, опубликованной ранее в других источниках, Арсений, увидев мать, попытался добить брата. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3780633-istochnik-mladshij-syn-sokolova-takzhe-pod-podozreniem-v-ubijstve-materi.html

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке» , по одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке. Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу олимпийского резерва «Комета». Как и брат, он был на домашнем обучении.

По другой версии, опубликованной ранее в других источниках, Арсений, увидев убитую мать, попытался добить брата, выхватив нож и несколько раз ударив им в грудь Максима. Старший брат выжил — сейчас он находится в реанимации. Сам Арсений находится в состоянии шока.