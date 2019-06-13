Музей на воде, мосты на канале и погранпереход. В Гродно прошла встреча руководства области с делегацией польского Августова

Источник материала: Вороновская газета





В ней приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.





— Во время недавней встречи с маршалком Подлясского воеводства Артуром Косицким мы обсуждали вопросы приграничного сотрудничества. В том числе и с Августовом,— подчеркнул Владимир Кравцов. – Ведь Августовский канал это общий белорусско-польский проект, который включает водные, пешие, велосипедные маршруты. По обе стороны границы проводится много мероприятий, связанных с историей и культурой наших народов. Продвигается идея создания еще одного пункта пропуска «Софиево-Липщаны», что увеличит пропускную способность к нам безвизовых туристов. К нему сделана хорошая автомобильная дорога.







Бурмистр города Августов Мирослав Карольчук сказал, что цель их визита в Гродно — конкретизация ряда вопросов сотрудничества близких соседей по использованию туристического потенциала канала. Приехали к нам с конкретными предложениями. Так, городская власть Августова намерена построить пешеходно-велосипедный мост через реку Нетта. На нашей стороне рассматривается проект строительства моста в районе деревни Лесная вместо парома. Поляки намерены построить современный музей Августовского канала в городе с использованием современных технологий для проведения виртуальных экскурсий. Это может быть плавающий по каналу музей.





На встрече в облисполкоме обсуждались и другие вопросы. Так, польская сторона инициирует включение Августовского канала в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня в этом направлении активно работают эксперты как Августова, так и Гродненщины. Осенью договорились провести на польской стороне международную конференцию. Также достигнута договоренность о широком информировании мероприятий, которые проходят в летний сезон по обе стороны канала.





Также сегодня в рамках визита в Гродненский регион представители польской делегации посетили и агротуристический комплекс «Коробчицы».









Николай ШЛЫК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/