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Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

13.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

Гродно – четвертый город, который посетили участники марафона.

Военный оркестр, алые гвоздики, песни военных лет… Молодежный марафон в Гродно собрал десятки гостей и участников. Главные мероприятия – в парке Жилибера. Именно сюда приехала праздничная колонна в сопровождении байкеров. Ретро-автомобили сразу же облюбовали школьники и дошколята, им они никогда не наскучат, кажется. А тем временем у памятника погибшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны в парке стартовал торжественный митинг.

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

Приняли участие в нем председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ» Александра Гончарова, первый секретарь Гродненского областного комитета ОО БРСМ Павел Михалюк, ветераны Великой Отечественной, а также представители общественных организаций и объединений, предприятий и учреждений города, школьники.

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

– Наш город славится своей богатой историей, – отметил Борис Федоров. – Многое пережили и в годы Великой Отечественной войны. Мы храним память об этой войне, о погибших людях и подвиге всего народа. Эта память – гарантия того, что подобное никогда не повторится. Укрепить ее помогают и такие мероприятия и акции, как молодежный марафон «75».

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

Прибыло в Гродно и уникальное полотно под названием «Беларусь помнит!» в цветах национального флага нашей страны. Оно состоит из множества имен и фамилий белорусов и уроженцев Беларуси – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны. Его созданию предшествовала масштабная поисково-исследовательская работа.

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

После торжественного митинга и возложения венков и цветов к Вечному огню, участники посетили передвижную экспозицию, созданную Государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Мобильный музей отражает долгий и нелегкий путь воинов и белорусских партизан в освобождении Беларуси. Здесь собраны сведения о ее известных и неизвестных героях, защитивших родину и отстоявших мир.

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

Рядом с мобильной экспозицией – сканлаборатория, в которую желающие передавали сведения о своих родных – участниках Великой Отечественной войны. Вся собранная информация поможет в создании альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Обратилась к специалистам сканлаборатории и гродненка Лариса Хатько. Ее отец Лука Владимирович Дешук, ветеран Великой Отечественной войны, встретил победу в военном госпитале в Польше.

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

– День Победы для нашей семьи – самый главный праздник. Отца юным парнем призвали в армию в 1944 году и после обучения отправили на фронт. В одном из боев зимой 45-го года он получил контузию. Отец много рассказывал о войне и плакал, когда слышал песни военных лет – у него на глазах погибло не мало сослуживцев, сам он чудом остался жив.

Одна из участниц марафона – учитель Боровлянской СШ №2, финалистка профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси» Ольга Любавина едет в составе команды активистов по всем городам Беларуси.

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

– Мой дедушка погиб в годы Великой Отечественной войны в Польше, так и не дойдя до Берлина. Мы долгое время не знали, где именно он похоронен. Моим родным спустя годы удалось отыскать место его захоронения и возложить к нему цветы. Мы собрали всю информацию о том, как он погиб, при каких обстоятельствах, ведь у нас совсем не было сведений. Самое важное в марафоне на мой взгляд, – это память о наших ветеранах, о тех, кто погиб в бою. Мы побывали в Барановичах, Бресте, Пружанах, пообщались с ветеранами, которые прошли войну и являются живыми свидетелями тех событий.

Как рассказала секретарь центрального комитета ОО «БРСМ» Александра Гончарова, Гродно – четвертый город, который посетили участники марафона – активисты БРСМ и Федерации профсоюзов Беларуси. Следующие пункты в маршруте – Лида и Островец. Ко Дню Независимости участники марафона проедут по всем областным центрам страны и десяткам районных городов республики. А совместный проект позволит собрать ценные сведения о героях военных лет.

Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»
Мобильная экспозиция и масштабный опен-эйр. Гродненщина принимает молодежный марафон «75»

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Вадим ГОЛОТИК и автор
https://grodnonews.by/
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Гродно – четвертый город, который посетили участники марафона. Военный оркестр, алые гвоздики, песни военных лет… Молодежный марафон в Гродно собрал десятки...
 
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