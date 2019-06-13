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В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

13.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В течение второй лагерной смены в ДОЛ «Вясёлка» оздоровятся и отдохнут 55 кореличских ребят. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие смены. В мероприятии приняли участие начальник управления образования райисполкома Ирина Осташевич, начальник лагерной смены Виктория Русецкая, первый секретарь РК РОО «БРСМ» Евгений Пархомович, благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса, воспитатели лагеря и, конечно же, сами ребята, в адрес которых прозвучали пожелания интересного и полезного отдыха.

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

Что же ждёт ребят в лагере «Вясёлка»? Интересные культурные и спортивные мероприятия, вкусные завтраки, обеды и ужины, купание на озере «Свитязь», новые друзья и масса приятных впечатлений, которые мальчишки и девчонки уже смогли испытать.

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

Оксана ЯНУШ

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В течение второй лагерной смены в ДОЛ «Вясёлка» оздоровятся и отдохнут 55 кореличских ребят. 12 июня в торжественной обстановке состоялось
 
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