В «Вясёлке» отдых в радость и на здоровье. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие второй лагерной смены

Источник материала: Полымя

В течение второй лагерной смены в ДОЛ «Вясёлка» оздоровятся и отдохнут 55 кореличских ребят. 12 июня в торжественной обстановке состоялось открытие смены. В мероприятии приняли участие начальник управления образования райисполкома Ирина Осташевич, начальник лагерной смены Виктория Русецкая, первый секретарь РК РОО «БРСМ» Евгений Пархомович, благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса, воспитатели лагеря и, конечно же, сами ребята, в адрес которых прозвучали пожелания интересного и полезного отдыха.









Что же ждёт ребят в лагере «Вясёлка»? Интересные культурные и спортивные мероприятия, вкусные завтраки, обеды и ужины, купание на озере «Свитязь», новые друзья и масса приятных впечатлений, которые мальчишки и девчонки уже смогли испытать.

































Оксана ЯНУШ

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