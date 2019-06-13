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Теперь информация о высоких ценах на лекарства в белорусских атеках будет известна всем
Источник материала: Партизан
Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник,
Министр отметил, что есть некоторые вопросы с ценами на импортные лекарственные препараты, которые выше, чем в зарубежных странах. "Пока это в планах, но мы будем плотно работать с представителями IT-сферы для разработки платформы, где в онлайн-режиме каждый гражданин сможет разместить информацию о том, что он где-то за границей купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас", - сказал Владимир Караник. Будет работать обратная связь: после анализа обращений Минздрав будет давать ответы населению.
В частности, разъяснят, по каким позициям цены приведены в соответствие, дадут четкое обоснование, почему сложилась такая ситуация. С учетом этой информации будут приниматься меры. Если не окажется возможности снизить цену для страны в связи с позицией производителя, отечественных производителей будут ориентировать на освоение производства аналогов.
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Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
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