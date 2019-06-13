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Как сегодня в Чижовке лошадь ловили

13.06.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники милиции пытались поймать лошадь, которая бегала по проезжей части. Об этом сообщил пользователь TUT.BY.

 

Лошадь выскочила на проезжую часть на пересечении улиц Голодеда — Ташкентская. Ее снимали из окон автомобилей.

 

Видео с бегающей по Чижовке лошадью появлялось в четверг, 13 июня, и в Telegram-канале Nexta_lite. На кадрах видно, что ее уводит хозяин.

 

Неделю назад коня в микрорайоне Чижовка видели в гипермаркете, что на улице Уборевича. Тогда TUT.BY рассказали, что лошадь ушла в магазин вслед за владельцем, но застряла в проходе между раздвижными дверьми. Возможно, это то же самое животное, что засветилось на видео сегодня.

 
 
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Сотрудники милиции пытались поймать лошадь, которая бегала по проезжей части. Об этом сообщил пользователь TUT.BY.
 
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