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“Похоронка” в почтовом ящике: новый игрок захватывает ритуальный рынок Минска

13.06.2019 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане находят в почтовых ящиках буклеты с предложением помощи в организации похорон.

“Похоронка” в почтовом ящике: новый игрок захватывает ритуальный рынок Минска
Минчане стали находить в почтовых ящиках буклеты с предложением помощи в организации похорон. В них подробно расписано, как нужно действовать, если кто-то из родственников умер дома или в больнице, пишет euroradio.fm Правда, все рекомендации начинаются со слов “Позвоните по номеру…”, дальше указан номер сотового телефона. Также в листовке есть полезные советы вроде такого: "Не рекомендуем связываться с агентами, поджидающими Вас у морга".

Буклет выглядит как рассылка от государственной организации. В дизайне использованы цвета государственного флага; на обложке  — Троицкое предместье; внутри совет в случае чего звонить в милицию. Да и название рекламируемой компании — "Городская Ритуальная Служба" — располагает к тому, чтобы принять её за государственную.

Как удалось узнать Еврорадио, ООО “Городская Ритуальная Служба” зарегистрировано в феврале 2019 года. Это новый игрок на белорусском рынке похоронных услуг. И остальным он очень не нравится.

За новой службой стоит российский капитал?

"Во-первых, нет никакой городской ритуальной службы. Они приехали из России и пытаются захватить полностью рынок, называя себя так. А государственная организация у нас только одна — Спецкомбинат КБО на Ольшевского, — возмущается директор компании “Ритуал Бюро” Андрей. — Раскидывать данные листовки в почтовые ящики живым людям — верх непрофессионализма. Вдобавок они спамят количеством своих сайтов, перебивая здоровую конкуренцию. Это абсолютно бесчестно”.


Скриншот из поисковика Google / прислал гендиректор похоронного бюро Memento Mori Дмитрий

Андрей рассказывает, что сразу несколько ритуальных бюро готовят письма в Министерство антимонопольного регулирования и торговли — индивидуальные и одно коллективное обращение. “Если этим людям можно так делать, приедут другие, которые тоже будут разбрасывать листовки, — говорит он. — В итоге в почтовом ящике большинство листовок будет не от супермаркетов, а от похоронных служб. Думаю, это нехорошо".

Генеральный директор похоронного бюро Memento Mori Дмитрий также рассказывает Еврорадио, что за открывшейся в Минске “Городской Ритуальной Службой” стоит российский капитал:

“Это 25-летний гражданин Российской Федерации, у которого состоятельные родители. Они дали ему денег на развитие бизнеса и сказали: вот, едь в Минск, балуйся. Но никакого представления о том, как у нас работают ритуальные услуги, он не имеет. Приехал сюда, открыл магазин, вкладывает деньги в такую своеобразную рекламу. А организацией похорон занимаются ритуальные агенты — за 20 % от стоимости заказа. Катафалки и грузчиков арендуют у других частных организаций, которые давно в этой сфере. А сами выступают в качестве посредников”.

Дмитрий ждёт ответа на своё обращение в МАРТ. Если санкций в отношении “Городской Ритуальной Службы” не последует, он намерен взять на вооружение похожие маркетинговые приёмы: рассылку по почтовым ящикам, оформление в цветах государственного флага и т. д.

“Ничего больше в голову не пришло, как добавить “Городская”

Еврорадио связалось с учредителем ООО “Городская Ритуальная Служба” Евгением Козловым. Он рассказал, что является гражданином Беларуси. По его словам, несколько лет компания работала в Борисове. Затем специалисты приобрели опыт в Европе и России и решили применить его в Минске.

“Что касается России — это слухи. Мы сталкиваемся с нападками, потому что вышли на рынок с реально благими намерениями. Звонки с негодованием по поводу буклетов поступают к нам в основном от конкурентов. Люди даже не удосуживаются попросить у кого-то телефон, звонят со своих номеров, мы пробивали через Google. Почему? Да потому что они сидят на одном и том же месте и не хотят работать прозрачно.

Мы пришли на рынок с новым продуктом. У нас разработана платформа, которая исключает обман клиента как таковой. Все цены фиксированы. Разработана система, которая направляет к обратившемуся за помощью человеку ближайшего нашего сотрудника. Нас уже закрывали, нам отказали в аренде помещения. Нас перекрывают всеми возможными методами. Пока не получается, потому что у нас всё максимально открыто”.

Буклеты, которые минчане находят в почтовых ящиках, Евгений называет информационными. Он не считает, что с их помощью навязываются какие-либо услуги: “Это не реклама. В рекламе было бы: “Купи три гроба по цене двух”. Человек вправе нам позвонить и получить консультацию. У нас работает круглосуточная диспетчерская. Если человек обращается за телефоном кладбища, морга, другой необходимой инстанции, он его получает абсолютно бесплатно. Также указан наш сайт — для ознакомления. Человек вправе выбирать, обращаться к нам или нет. Это дело каждого”.

Есть объяснение и выбора для компании названия со словом “городская”, и использования в буклетах цветов государственного флага:

“В Борисове мы назывались и работали более пяти лет просто как "Ритуальная служба". Соответственно, когда мы обратились за новым названием, ничего больше в голову не пришло, как добавить “Городская”. Этого слова ни в каком классификаторе ограничений нет. Что касается цветов в оформлении листовок и сайта, мы вкладываемся в маркетинг — в то, во что никто никогда не вкладывался в Беларуси. Мы ставим задачу, дальше работают маркетологи. Может, у кого-то что-то перекликается, но это просто оформление”.

Директор Спецкомбината КБО очень недоволен: “Не знаю, что делать дальше. Надо привлечь их”

Евгений говорит, что пытается выстроить отношения со Спецкомбинатом КБО — государственной службой на рынке ритуальных услуг. Для директора предприятия готова презентация: “Мы готовы предложить выйти на новый уровень. Я привезу ему предложение создать центральную диспетчерскую службу. Это позволит сделать рынок белым и максимально открытым, чтобы можно было заказывать кремацию, захоронения по фиксированным ценам. Вывести участников рынка в открытое правовое поле и видеть, кто и сколько оказывает похорон и в какой мере. Презентация у нас готова. Насколько нас услышат — это вопрос другой”.

Однако директор КУП “Спецкомбинат КБО” Николай Ракевич пока что не в восторге от новых соседей по рынку. Буклеты “Городской Ритуальной Службы” попали и в почтовые ящики дома в Уручье, где живёт Ракевич. Жильцы дома прочитали название компании и подумали, что рекламу разбрасывает Спецкомбинат КБО!

“Ко мне соседи приходят и спрашивают: что вы делаете? Люди возмущены. Зачем им напоминают о горе, с которым они не думают сталкиваться? Не знаю, что делать дальше. Надо привлечь их или что… Для меня это очень серьёзный вопрос, — рассказывает Еврорадио Николай Ракевич. — К нам пришло пять или шесть жалоб, где люди возмущаются этими листовками. Я им говорю, что это не мои. Они почти во все почтовые ящики по всему Минску разбрасывают эти объявления”.

Николай Ракевич обращался с претензией в Мингорисполком: мол, почему зарегистрировали фирму, которая своим названием вводит людей в заблуждение? Однако в юридическом отделе лишь развели руками: подавайте в суд. “Я посоветовался с юристом — он говорит, что бесполезно подавать в суд. Тут в принципе они ничего не нарушили”, — признаёт директор Спецкомбината КБО.

Деятельность ООО “Городская Ритуальная Служба” лежит в компетенции первого замминистра МАРТ Артура Карповича. В разговоре с Еврорадио он пообещал изучить тему и во всём разобраться.

“Городская Ритуальная Служба” в Минске или “Московская городская ритуальная служба”?

Номера конкурентов Евгений Козлов пробивает через Google. Мы решили пробить по интернету данные самого Евгения Козлова. Портрет ритуального агента с таким именем размещён на сайте “Московской городской ритуальной службы” (ritual.ru), который похож на сайт “Городской Ритуальной Службы” (ritual.by) не только названием и URL, но и дизайном.


Портрет ритуального агента Евгения Козлова размещён на сайте “Московской городской ритуальной службы” / Еврорадио

Главная страница сайта ritual.ru / Еврорадио
По состоянию на март 2018 года “Московская городская ритуальная служба” контролировала 25 % процентов рынка ритуальных услуг в столице России. Ritual.ru даже засветился в “ритуальном” антикоррупционном расследовании журналиста “Медузы” Ивана Голунова. Об этой организации там написано, в частности, следующее: “В начале 2015 года директором “Ритуала” был назначен старший оперуполномоченный Главного управления по противодействию коррупции и экономической безопасности МВД России Артём Екимов, который заявил, что его задача — очистить отрасль от криминала”.


meduza.io
Приблизительно с таким же месседжем — сделать рынок ритуальных услуг открытым и прозрачным — выходит на минский рынок учредитель ООО “Городская Ритуальная Служба” Евгений Козлов.


 
Теги: Минск
 
 
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