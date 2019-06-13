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Порошенко надеется на альянс с партией Зеленского по вопросу интеграции в ЕС и НАТО

13.06.2019 22:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в будущем парламенте его команде удастся объединиться с пропрезидентской фракцией "Слуга народа" идти в Европейский Союз и НАТО.

"Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО", - сказал Порошенко в четверг вечером в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос ведущего, будет ли альянс в будущем парламенте команд Порошенко и Владимира Зеленского.

Порошенко отметил, что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС, и выразил надежду, что в бюджете ЕС на 2028-2035 годы будут предусмотрены средства на вступление Украины в Евросоюз.

В то же время Порошенко подчеркнул, что "Европейская солидарность" никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политичными силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "Русский мир".

 
 
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Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в будущем парламенте его команде удастся объединиться с...
 
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