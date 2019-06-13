В Минске изменились маршруты автобусов № 33 и 86

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 июня изменились маршруты следования автобусов № 33 и 86, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с закрытием разворотного кольца в Копищах, на улице Лопатина.

Транспорт будет уходить на Подгорную, а разворачиваться на перекрестке улиц Подгорной – Михайлашева – Речной. В таком режиме автобусы будут работать до открытия улицы Михайлашева.