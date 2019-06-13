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В Минске изменились маршруты автобусов № 33 и 86
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 июня изменились маршруты следования автобусов № 33 и 86, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с закрытием разворотного кольца в Копищах, на улице Лопатина.
Транспорт будет уходить на Подгорную, а разворачиваться на перекрестке улиц Подгорной – Михайлашева – Речной. В таком режиме автобусы будут работать до открытия улицы Михайлашева.
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Новости Беларуси. 13 июня изменились маршруты следования автобусов № 33 и 86, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с закрытием...
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