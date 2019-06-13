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Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

13.06.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инструментальный дебют состоялся в Гродно. Студенты музыкального колледжа получили в подарок пианино белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их создали на фабрике в Минске, которая сохраняет традиции, заложенные в Борисове. Там ранее работало, пожалуй, самое известное предприятие по выпуску музыкальных инструментов. По поручению Президента производство возродили, и сегодня таланты по всей стране получают вот такие подарки.

Как звучит возрожденный бренд, оценила корреспондент Яна Шипко.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Этот ветеран музыкального фронта родом из 1960-х не спешит хранить молчание. Еще бы, в свое время фортепиано «Беларусь» звучали на весь Союз. А борисовская фабрика выпускала до 10 тысяч инструментов в год. Сегодня уже ретро-фоно пришлось потесниться. Учебный день начался под аккомпанемент десяти новеньких преемников легендарной марки.

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Пальцы пианиста порхают по клавишам. Под стать технике и темпу музыканта и яркий звук инструмента. Преподавателю колледжа, лауреату многочисленных международных конкурсов Алексею Петрову не терпелось опробовать новинку.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Алексей Петров, пианист, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:
Я думаю, что этот инструмент стал поиском таких технических задач, технологических решений и вобрал в себя все лучшие тенденции, которые сейчас существуют на рынке музыкальных инструментов.

По дизайну оно очень приятное. Тут есть, если вы видите, такой доводчик. Раньше была такая шутка, что хлопнуть крышкой и уйти. Сейчас это невозможно, потому что крышка благодаря доводчику закрывается всегда мягко.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Впрочем, повод раздосадовано хлопать крышкой инструмент даст едва ли. Учащиеся колледжа уже оценили звучание возрожденной легенды на новом уровне. Алиса учится на хоровом отделении. Готовится к экзаменам с таким подарком вдвойне приятно.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Алиса Перешейн, учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа:
Мы очень рады, что у нас появились новые инструменты, приятно заниматься, удобно, другой уровень и комфорт.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Анастасия Пономарева, учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа:
Для музыкантов-пианистов важно, чтобы был инструмент хороший, чтобы было хорошее звучание. И это приятно, когда ты играешь на хорошем инструменте – это эстетическое удовольствие и звуковое удовольствие.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Белорусское фоно вдвое дешевле, например, чешского Петрова, но ничуть не уступает по качеству. Цена одного пианино – больше 9 тысяч рублей. Деньги на покупку из республиканского бюджета.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Алексей Солодухин, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:
На этот год нам также выделено 38 тысяч на приобретение. Мы еще думаем, изучаем рынок, что купить, какие инструменты. И, что очень важно, 20 тысяч 800 рублей выделено на ремонт музыкальных инструментов, потому что у нас многие инструменты имеют почтенный срок, но если их качественно отремонтировать, они еще могут послужить.

Импульсом для обновления базы музыкальных инструментов по всей стране в марте 2018 года стала встреча Президента с творческой молодежью. Именно учащийся гродненского колледжа Петр Пашкевич озвучил проблему нехватки дорогостоящих инструментов. Александр Лукашенко поручил возродить производство белорусского фортепиано, но на более высоком уровне.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Обыграть принципиальное решение удалось быстро. Новый инструмент под знакомым брендом делают в Минске. Современное производство совмещает традиции и новейшие технологии. Европейское и китайское оборудование сделано на заказ. Но доверяют ему только склейку корпуса и автоматическое обыгрывание. Всё остальное – кропотливый ручной труд. Операций более тысячи. Добиться идеальной тональности сложного механизма можно только вручную.

Кстати, мастера, работавшие еще на борисовской фабрике, передают опыт молодежи. Цель – увеличить объемы. Пока белорусский музпром переживает ренессанс, в музыкальные школы по всей стране предстоит поставить 1,5 тысячи фортепиано.

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Возрождение бренда. Пианино «Беларусь» передали в дар музыкальному колледжу в Гродно. И вот как их оценили учащиеся и преподаватели

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Солодухин, Алексей Петров, Алиса Перешейн, Анастасия Пономарева
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Инструментальный дебют состоялся в Гродно. Студенты музыкального колледжа получили в подарок пианино белорусского производства, сообщили в...
 
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