Кованые скамейки у отеля Hermitage - подарок Владимира Микулика родному городу

Источник материала: Виртуальный Брест

В исторической части города, в районе польской застройки, появилось новое место отдыха.





Возле отеля Hermitage уютно расположились кованые скамейки, освещенные теплым светом фонарей, которые в честь 1000-летия подарил родному городу и его горожанам Микулик Владимир Анатольевич - уроженец города Бреста, владелец отеля Hermitage, меценат и учредитель Фонда развития Брестской крепости.

Надеемся, что этот небольшой сквер станет любимым местом для гостей города и местных жителей.