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Кованые скамейки у отеля Hermitage - подарок Владимира Микулика родному городу
14.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В исторической части города, в районе польской застройки, появилось новое место отдыха.
Возле отеля Hermitage уютно расположились кованые скамейки, освещенные теплым светом фонарей, которые в честь 1000-летия подарил родному городу и его горожанам Микулик Владимир Анатольевич - уроженец города Бреста, владелец отеля Hermitage, меценат и учредитель Фонда развития Брестской крепости.
Надеемся, что этот небольшой сквер станет любимым местом для гостей города и местных жителей.
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