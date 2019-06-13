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Кованые скамейки у отеля Hermitage - подарок Владимира Микулика родному городу

14.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В исторической части города, в районе польской застройки, появилось новое место отдыха.

Кованые скамейки у отеля Hermitage - подарок Владимира Микулика родному городу

Возле отеля Hermitage уютно расположились кованые скамейки, освещенные теплым светом фонарей, которые в честь 1000-летия подарил родному городу и его горожанам Микулик Владимир Анатольевич - уроженец города Бреста, владелец отеля Hermitage, меценат и учредитель Фонда развития Брестской крепости.

Надеемся, что этот небольшой сквер станет любимым местом для гостей города и местных жителей.

 
Теги: Брест
 
 
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  В исторической части города, в районе польской застройки, появилось новое место отдыха. Возле отеля Hermitage уютно расположились кованые скамейки, освещенные...
 
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