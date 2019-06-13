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Вкусно и быстро. Сладкий омлет с клубникой

14.06.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Сладкий омлет с клубникой

Фото: gastronom.ru

Ингредиенты

Клубника 200 г
Сливки 100 мл
Яйцо 5 шт.
Клубничный джем 3 ст. ложки
Кукурузный крахмал 1 ч. ложка
Сливочное масло 2 ст. ложки

Нарезаем ломтиками 100 граммов клубники, еще 100 граммов нарезаем небольшими кубиками.

Взбиваем три целых яйца, два желтка и 100 мл сливок.

Добавляем три столовые ложки чуть подогретого клубничного джема и одну чайную ложку кукурузного крахмала. Взбиваем до однородности.

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Добавляем в яичную массу кубики клубники.

Теперь нужно растопить в сковороде с антиприграным покрытием (22–24 см) сливочное масло (пусть оно чуть покоричневеет).

Вливаем яйца со сливками и клубникой.

Жарим как обычный омлет.

Подавать с ломтиками клубники и печеньем.

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