Вкусно и быстро. Сладкий омлет с клубникой

Ингредиенты
|Клубника
|200 г
|Сливки
|100 мл
|Яйцо
|5 шт.
|Клубничный джем
|3 ст. ложки
|Кукурузный крахмал
|1 ч. ложка
|Сливочное масло
|2 ст. ложки
Нарезаем ломтиками 100 граммов клубники, еще 100 граммов нарезаем небольшими кубиками.
Взбиваем три целых яйца, два желтка и 100 мл сливок.
Добавляем три столовые ложки чуть подогретого клубничного джема и одну чайную ложку кукурузного крахмала. Взбиваем до однородности.
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Добавляем в яичную массу кубики клубники.
Теперь нужно растопить в сковороде с антиприграным покрытием (22–24 см) сливочное масло (пусть оно чуть покоричневеет).
Вливаем яйца со сливками и клубникой.
Жарим как обычный омлет.
Подавать с ломтиками клубники и печеньем.
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Автор: Intex-press