|
Итоги выборов: как голосовали в Посольстве Казахстана в Минске
14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посол Казахстана в Беларуси высоко оценил процесс выборов президента, который состоялся в воскресенье. Голосование для граждан Казахстана было организовано при посольстве в Минске, сообщает «МИР 24».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы президента Казахстана прошли 9 июня. По результатам голосования победу одержал Касым-Жомарт Токаев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)