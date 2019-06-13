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Итоги выборов: как голосовали в Посольстве Казахстана в Минске

14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посол Казахстана в Беларуси высоко оценил процесс выборов президента, который состоялся в воскресенье. Голосование для граждан Казахстана было организовано при посольстве в Минске, сообщает «МИР 24».

«У нас было три наблюдателя от СНГ, которые с 6 утра до 8 вечера дежурили на участках. Нарушений быть не могло. И когда мои сотрудники мне назвали результат, я был обрадован. Потому что наши казахстанцы, которые здесь работают, поддержали Касым-Жомарт Токаева. Почти 54%», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ермухмет Ертысбаев.

Напомним, что 9 июня в Казахстане прошли президентские выборы. Победу с 70,96% голосов избирателей одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Церемония его вступления в должность президента состоялась 12-го июня в Нур-Султане.



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Теги: Минск
 
 
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Выборы президента Казахстана прошли 9 июня. По результатам голосования победу одержал Касым-Жомарт Токаев.
 
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