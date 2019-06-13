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В Беларуси впервые начали производить биопакеты из кукурузы

14.06.2019 00:40 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В Беларуси появилась экологичная альтернатива полиэтиленовым «майкам» — пакеты из кукурузы. В ближайшее время первые такие упаковки поступят в крупные торговые сети.

Промышленное производство кукурузных пакетов запущено в Логойске. Его уникальность в том, что такая упаковка полностью разлагается уже через год, не загрязняя природу. А при соблюдении определенных условий из нее можно сделать удобрение (использовать в промышленном компостировании).


В основе биопакетов — крахмал, получаемый из листьев кукурузы. Они соответствуют европейскому стандарту EN13432: не менее 90% материала распадается на CO2, воду и биомассу. Такие пакеты можно отличить по специальному логотипу OK compost, лицензию на печать которого выдают только независимые европейские лаборатории: TUV (Австрия) и Vincotte (Бельгия). И уже есть одно заключение от лаборатории Белорусского технологического университета о том, что новый пакет не содержит пластик. В этом принципиальное отличие кукурузных «маек» от так называемых биоразлагаемых пакетов, которые порой можно видеть на кассах магазинов.


На самом деле это оксоразлагаемые пакеты из полиэтилена. В них содержатся специальные оксодобавки, которые лишь ускоряют распад пластика на мелкие частицы, и те годами остаются в почве.


Мощности и оборудование нового производства позволяют выпускать около 30 млн пакетов, что достаточно для удовлетворения потребностей белорусских покупателей в упаковке. Стоимость такой «майки» будет выше полиэтиленовой, но дешевле бумажной.

Изготовитель уверен, что это позволит увеличить ряды тех, кто предпочитает заботиться о природе. Кроме «кукурузной» линии на заводе также обновили оборудование цеха переработки вторсырья. И нынешним летом планируется запустить еще один экопроект. Суть его в том, чтобы мотивировать белорусов сдавать свои старые пакеты и получать из них новые. Так удастся избежать появления дополнительного пластика на земле.

Фото предприятия.
Источник: belta.by .

В Беларуси впервые начали производить биопакеты из кукурузы

Author: Редактор сайта

 
 
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В Беларуси появилась экологичная альтернатива полиэтиленовым «майкам» — пакеты из кукурузы. В ближайшее время первые Сообщение В Беларуси впервые начали...
 
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