Триумф и смерть. Участники шоу «Голос», которых мы потеряли

Источник материала: Аргументы и факты

Алексей Сафиулин, Андрей Давидян, Кристина Гримми, Беверли Макклелланза участием этих талантливых исполнителей в шоу «Голос» когда-то следили миллионы зрителей. Им предсказывали блестящее будущее, однако они не успели до конца реализовать свои планы. У кого-то не выдержало сердце, а кто-то погиб от рук неуравновешенного фаната. «АиФ» рассказывает об участниках проекта «Голос», которых мы потеряли.

Алексей Сафиулин

В 42 года бывший ведущий солист Мариинского театра Алексей Сафиулин впервые пришел на шоу «Голос». Для слепых прослушиваний исполнитель выбрал народную песню «Прощай радость», которая, буквально с первых аккордов пришлась по душе Пелагее. Наставница была единственной, чье кресло повернулось к артисту, поэтому он автоматически попал в ее команду. Нового участника певица приветствовала фразой: «Я думала ты никогда не придешь сюда, а ты пришел…». Оказалось, что Сафиулин и Пелагея знают друг друга очень давно. Они впервые встретились в лагере «Новые имена», когда начинающей артистке было всего десять лет! Однако по признаниям наставницы, она не догадывалась, что ее давний знакомый будет участвовать в «Голосе». На протяжении всего шоу Алексей успешно проходил этап за этапом и выбыл лишь перед финалом.

В начале этой недели СМИ сообщили о гибели 44-летнего исполнителя. Первоначально некоторые издания писали, что Сафиулин «уснул в ванной и утонул». Однако позже на официальной странице певца в Instagram эта информация была опровергнута. Артист скончался от сердечного приступа 8 июня около 19:00. Возможно, трагедию спровоцировала «жара и острый недосып после перелёта с гастролей» — говорится в сообщении. Прощание с Алексеем прошло 13 июня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Андрей Давидян

Участвуя в 2013 году в слепых прослушивания на шоу «Голос» Андрей Давидян чувствовал себя настолько уверенно, что очень быстро расположил к себе всех наставников. Самой первой к исполнителю повернулась Пелагея, потом Дима Билан, Александр Градский и, наконец, Леонид Агутин.

Из четырех судей Давидян выбрал Пелагею. Это стало полной неожиданностью, поскольку все думали, что он пойдет в команду Градского, с которым его связывали давние приятельские отношения. «Я джентльмен, я выбираю вашу сторону, Поля», — сказал Андрей и заключил в объятия молодую наставницу. Под чутким руководством девушки Давидяну удалось дойти до четвертьфинала проекта.

12 ноября 2016 года на странице дизайнера и подруги певца Виктории Колос появилось сообщение, которое натолкнуло всех на мысль о смерти исполнителя: «Спи спокойно, мой мальчик…» — гласила подпись к совместному фото Колос и Давидяна. Буквально на следующий день Сергей Волчков подтвердил гибель коллеги: «Сегодня из жизни ушел мой родной человек, друг, большой артист…», — написал победитель проекта «Голос». Оказалось, что у 60-летнего Давидяна остановилось сердце. По сообщениям прессы артист почувствовал себя плохо, когда находился дома, его госпитализировали с ишемическим инсультом. Уже в больнице он впал в кому и умер не приходя в сознание.

Кристина Гримми

«Люди приходят сюда петь, и ты никогда не знаешь чего ожидать, а потом ты оборачиваешься и видишь страстного человека, который вовлекает тебя в эту песню. И вот тогда ты понимаешь, что этот человек может стать большой звездой. Я правда в это верю», — с этих слов началось знакомство Кристины Гримми с ее наставником на американской версии проекта «Голос» Адамом Левиным. И он, действительно, был прав. У 20-летней певицы было большое будущее. Еще до участия в шоу, где она заняла третье место, девушка пользовалась огромной популярностью в сети, исполняя кавер-версии известных песен.

10 июня 2016 году Гримми давала самый обычный концерт в Орландо. После выступления она устроила автограф-сессию для поклонников, в этот момент к Кристине подошел неизвестный и дважды выстрелил ей прямо в голову. Брат девушки попробовал обезвредить нападавшего, но тому удалось вывернуться и покончить с собой. Позже следствие установит, что артистка погибла от рук Кевина Лойбла. 27-летний мужчина оказался поклонником звезды, у которого, по всей видимости, были серьезные проблемы с психикой. Сослуживцы молодого человека утверждали, что он рассказывал им о дружбе с Гримми и постоянно слушал ее песни. От полученных травм 22-летняя Кристина скончалась в больнице. Ее убийца тоже не выжил.

Беверли Макклеллан

Свою музыкальную карьеру певица начала в двадцать с небольшим, она активно выступала в различных клубах и даже записала несколько сольных альбомов, однако широкая аудитория узнала о ней лишь благодаря участию Беверли в первом сезоне американской версии проекта «Голос», Макклеллан тогда было чуть больше сорока. После слепых прослушиваний, где артистка очень эмоционально исполнила песню Piece of My Heart, она попала в команду к Кристине Агилере, хотя Адам Левин тоже был не прочь заполучить Беверли в ряды своих подопечных. В итоге певица смогла дойти до финала, однако по итогам зрительского голосования заняла лишь третье место.

Через несколько лет, после довольно успешного участия в «Голосе» у Макклеллан обнаружили рак. Артистка год пыталась победить болезнь, и даже пошла на поправку, но 30 октября 2018 года ее состояние снова ухудшилось, и она умерла, так и не дожив до своего 50-го дня рождения.