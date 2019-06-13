ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Триумф и смерть. Участники шоу «Голос», которых мы потеряли

14.06.2019 07:37 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Триумф и смерть. Участники шоу «Голос», которых мы потеряли
Коллаж АиФ

Алексей Сафиулин, Андрей Давидян, Кристина Гримми, Беверли Макклелланза участием этих талантливых исполнителей в шоу «Голос» когда-то следили миллионы зрителей. Им предсказывали блестящее будущее, однако они не успели до конца реализовать свои планы. У кого-то не выдержало сердце, а кто-то погиб от рук неуравновешенного фаната. «АиФ» рассказывает об участниках проекта «Голос», которых мы потеряли.

Триумф и смерть. Участники шоу «Голос», которых мы потеряли В России найден мертвым участник шоу «Голос»

Алексей Сафиулин

В 42 года бывший ведущий солист Мариинского театра Алексей Сафиулин впервые пришел на шоу «Голос». Для слепых прослушиваний исполнитель выбрал народную песню «Прощай радость», которая, буквально с первых аккордов пришлась по душе Пелагее. Наставница была единственной, чье кресло повернулось к артисту, поэтому он автоматически попал в ее команду. Нового участника певица приветствовала фразой:  «Я думала ты никогда не придешь сюда, а ты пришел…». Оказалось, что Сафиулин и Пелагея знают друг друга очень давно. Они впервые встретились в лагере «Новые имена», когда начинающей артистке было всего десять лет! Однако по признаниям наставницы, она не догадывалась, что ее давний знакомый будет участвовать в «Голосе». На протяжении всего шоу Алексей успешно проходил этап за этапом и выбыл лишь перед финалом. 

В начале этой недели СМИ сообщили о гибели 44-летнего исполнителя. Первоначально некоторые издания писали, что Сафиулин «уснул в ванной и утонул». Однако позже на официальной странице  певца в Instagram эта информация была опровергнута. Артист скончался от сердечного приступа 8 июня около 19:00. Возможно, трагедию спровоцировала «жара и острый недосып после перелёта с гастролей» — говорится в сообщении. Прощание с Алексеем прошло 13 июня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Андрей Давидян

Участвуя в 2013 году в слепых прослушивания на шоу «Голос» Андрей Давидян чувствовал себя настолько уверенно, что очень быстро расположил к себе всех наставников. Самой первой к исполнителю повернулась Пелагея, потом Дима Билан, Александр Градский и, наконец, Леонид Агутин. 

Триумф и смерть. Участники шоу «Голос», которых мы потеряли Список девяти. Существует ли «проклятие «Последнего героя»?

Из четырех судей Давидян выбрал Пелагею. Это стало полной неожиданностью, поскольку все думали, что он пойдет в команду Градского, с которым его связывали давние приятельские отношения. «Я джентльмен, я выбираю вашу сторону, Поля», — сказал Андрей и заключил в объятия молодую наставницу. Под чутким руководством девушки Давидяну удалось дойти до четвертьфинала проекта.

12 ноября 2016 года на странице дизайнера и подруги певца Виктории Колос появилось сообщение, которое натолкнуло всех на мысль о смерти исполнителя:  «Спи спокойно, мой мальчик…» — гласила подпись к совместному фото Колос и Давидяна. Буквально на следующий день Сергей Волчков подтвердил гибель коллеги: «Сегодня из жизни ушел мой родной человек, друг, большой артист…», — написал победитель проекта «Голос». Оказалось, что у 60-летнего Давидяна остановилось сердце. По сообщениям прессы артист почувствовал себя плохо, когда находился дома, его госпитализировали с ишемическим инсультом. Уже в больнице он впал в кому и умер не приходя в сознание.

Кристина Гримми

«Люди приходят сюда петь, и ты никогда не знаешь чего ожидать, а потом ты оборачиваешься и видишь страстного человека, который вовлекает тебя в эту песню. И вот тогда ты понимаешь, что этот человек может стать большой звездой. Я правда в это верю», — с этих слов началось знакомство Кристины Гримми с ее наставником на американской версии проекта «Голос» Адамом Левиным. И он, действительно, был прав. У 20-летней певицы было большое будущее. Еще до участия в шоу, где она заняла третье место, девушка пользовалась огромной популярностью в сети, исполняя кавер-версии известных песен.

10 июня 2016 году Гримми давала самый обычный концерт в Орландо. После выступления она устроила автограф-сессию для поклонников,  в этот момент к Кристине подошел неизвестный и дважды выстрелил ей прямо в голову. Брат девушки попробовал обезвредить нападавшего, но тому удалось вывернуться и покончить с собой. Позже следствие установит, что артистка погибла от рук Кевина Лойбла. 27-летний мужчина оказался поклонником звезды, у которого, по всей видимости, были серьезные проблемы с психикой. Сослуживцы молодого человека утверждали, что он рассказывал им о дружбе с Гримми и постоянно слушал ее песни.  От полученных травм 22-летняя Кристина скончалась в больнице. Ее убийца тоже не выжил.

Беверли Макклеллан

Свою музыкальную карьеру певица начала в двадцать с небольшим, она активно выступала в различных клубах и даже записала несколько сольных альбомов, однако широкая аудитория узнала о ней лишь благодаря участию Беверли в первом сезоне американской версии проекта «Голос», Макклеллан тогда было чуть больше сорока. После слепых прослушиваний, где артистка очень эмоционально исполнила песню Piece of My Heart, она попала в команду к Кристине Агилере, хотя Адам Левин тоже был не прочь заполучить Беверли в ряды своих подопечных. В итоге певица смогла дойти до финала, однако по итогам зрительского голосования заняла лишь третье место. 

Через несколько лет, после довольно успешного участия в «Голосе» у Макклеллан обнаружили рак. Артистка год пыталась победить болезнь, и даже пошла на поправку, но 30 октября 2018 года ее состояние снова ухудшилось, и она умерла, так и не дожив до своего 50-го дня рождения. 

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект «Голос» помог открыть миру не одного талантливого исполнителя, однако после окончания шоу жизнь участников складывается по-разному, и некоторых из них уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги выборов: как голосовали в Посольстве Казахстана в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика