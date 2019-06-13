«Этот кошмар надо прекратить». 10 сексуальных страхов каждой женщины

Источник материала: Tut.by

Секс требует полного раскрепощения и отсутствия комплексов. Но такое присуще только богиням. А обычная женщина нет-нет да и распереживается из-за вещей, которые мужчины чаще всего называют пустяками.

Каждому хочется, чтобы секс доставлял удовольствие, а не превращался в сеанс психоанализа. Поэтому вот вам, мужчины, перечень главных женских страхов в сексе, чтобы понимать, с чем имеете дело, и быстро ликвидировать проблему.

Не все побрила



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Мой друг возмущался: самой распространенной причиной отказа от секса у женщин становится неидеально гладкое тело — то есть ноги и интимная зона. Мол, ну как так?

Между нами летают искры, а тут, бац, девушка резко дала задний ход лишь потому, что вспомнила: ноги колются, или «там» пару волосиков торчат. Ну как бы да, дорогие мужчины, нам кажется, что, проведя рукой по ножке, вы почувствуете под ладонью волосы — и ваше желание уменьшится. Красота ассоциируется с глянцевой полировкой, и даже один торчащий волосок становится мерзким предателем. Он как пятно на белоснежном платье: даже если никто его не замечает, ты знаешь, что оно есть. Ну какой тут секс? В следующий раз, когда все будет гладенько и красиво.

Неидеальное тело

Не один мужчина говорил о том, что если уж он пытается переспать с женщиной, значит, она ему нравится и он прекрасно понимает, что у нее животик, или целлюлит, или дряблые коленки. Но женщины все равно так не думают.

Одежда умело скрывает недостатки, быть голой — означает открыть всю себя, а это порой ой как страшно. Отовсюду на нас смотрят идеальные женщины с идеальными телами, а тут настоящий живой человек с ушками на бедрах и подуставшей грудью.

Отключить этот комплекс можно и нужно только словами «ты невероятная красивая», когда одежда упала на пол. Девушка поймет, что вы все увидели, вам ее тело нравится, — и расслабится.

Когда на тебе любимые, но страшные трусы. Или нет педикюра





Думаете, ерунда? А вот нет! Существуют такие женщины (их много), которые откажутся заниматься сексом, если на них те самые «бабушкины» (страшно удобные) трусы или нет педикюра. Дамам кажется: вы как увидите голые пальчики и хлопок, натянутый до груди, так сразу сбежите. Поэтому мужчины, если девушка вас всего отцеловала, но дальше не продолжила, пообещав, что все случится чуть позже, смело звоните назавтра. Она переоденется, накрасит пальчики — и будет вам счастье.

Казусы в постели (что бы это ни значило)

У одной девушки из-за оргазма случился спазм — и она описалась. Так себе финал классного секса, и вряд ли найдется человек, который мечтает попасть в такую ситуацию. Вообще, казусов в постели бывает довольно много. Все эти лишние шлепки и причмокивания часто сбивают и мешают нормально совокупляться, особенно с тем, кто безумно нравится.

Понимаете, существует стереотип о том, что женщина не только гладкая и мягкая, она еще не производит лишних звуков, не говоря уже о некоторых физиологических неприятностях. Глупость абсолютная, кто ж спорит, но так уж выходит, что хочется, чтобы все было «вау», а тут в животике урчит или простынь мокрая.

Не проститутка в постели





Помните это выражение: идеальная женщина — это та, которая хозяйка на кухне, королева в гостях и проститутка в постели. Ну вот не всем дано настолько раскрепощаться во время секса, чтобы выделывать гимнастические этюды да выдавать зашкаливающую порочность. Тут важно доверие, а оно, известное дело, не возникает сразу.

Поэтому зажатость девушки в постели — это исключительно нежелание мужчины подсказать, что можно быть смешной и даже развратной, не надо стесняться. Часто на это требуется время. Порицать, что жрица любви не сразу проявилась в женщине, несмотря на намеки, не стоит. Идите мелкими шагами, каждый раз говоря о том, какая она классная любовница, давай еще.

Мужчина оказался ужасным любовником

Если плохой спектакль можно покинуть во время антракта, то не скажешь же во время секса: «Прости, милый, но этот кошмар надо прекратить», быстренько покидая поле боя.

Да и мужчину жалко, ему же потом с этим жить. А женщины чаще добрые, чем злые, и наносить такую травму как-то не очень хочется. Но и быть участницей вялотекущего процесса, изображая удовольствие, утомительно. Что же делать?

Все как на войне: считывать реакцию, разгадывать секретные коды, расшифровывать мимику, взгляд из-под ресниц — и пускать в ход все свое оружие. Тут действовать по привычной схеме никак нельзя. Потому что однажды все-таки найдется любовница, которая встанет прямо посреди процесса и покинет вас.

Неожиданные просьбы от мужчины или, что еще страшнее, — неоговоренные активности





Эксперименты в постели — это гуд. Но такие вещи изначально надо оговаривать, подготавливая девушку к тому, что вы хотите, чтобы она вас пошлепала по щекам или ягодицам резвой ладошкой. Ведь когда вы во время соития шепчете на ухо — «ударь меня, детка», детка сбивается, она не ожидала, что сейчас начнется легкое садо-мазо.

Возможно, она и не против, просто изначально нужен определенный настрой. А тут чувствуешь себя так, словно посреди классического концерта вклиниваются аккорды шансона. Нужно время, чтобы перестроиться или принять решение покинуть мероприятие.

Знакомая поделилась историей про то, что у одного любовника была страсть к привлечению во время сексуальных игрищ предметов — причем исключительно продуктов питания фаллической формы. Морковка, огурец, сосиска — все это он притащил из кухни и готов был применить, с радостным волнением на лице. Мужчина не знал, что этот съестной набор возбуждает не всех — об этом все-таки стоило поговорить заранее.

Мужчина, который предпочитает сексу оральные ласки (или импотент)

Опять история. Все класс, и мужчина интересный, но раз за разом любовник предпочитает оральный секс, а классикой пренебрегает. Первое время девушке интересно, а потом хочется того самого, и тут выясняется, что мужчина и не собирался идти дальше, ему и так хорошо.

Налицо очевидные проблемы, и они не должны становиться проблемами дамы. Мужчины же редко предупреждают заранее, не осознавая, что секс — это обоюдная договоренность и надо думать не только о себе.

Вариант, когда мужчина оказался импотентом, — самый печальный. Да, в таком признаться не каждому под силу. И все-таки сказать, что секс может не случиться из-за некоторых проблем, которые лечатся, однозначно стоит. Так не будет разочарования, а вот вовлеченность в процесс — а вдруг получится? — произойдет.

Женщины не звери, с сочувствием относятся к трудностям и восхищаются откровенностью, желанием эту проблему решить. А так выходит, вы знаете, что секса не будет, обещаете, возбуждая девушку, а в итоге все напрасно. Нет ничего хуже неудовлетворенной женщины, право, лучше не рисковать, а сразу открыться.

Вам хорошо — и тут в квартиру вернулась жена





Или мама, или сестра. Короче говоря, дорогие мужчины, не надо травмировать любовницу, жену и маму, снимайте квартиру, езжайте к другу-холостяку, делайте все что угодно, лишь бы не было случайных и неслучайных свидетелей вашей страсти. Если не можете себе позволить снять квартиру, оставайтесь верны женам и маме. Интимность — важнейшее в сексе.

Мужчина не готов предохраняться

Этот пункт серьезный и важный. Редкая женщина, если только это не было главной целью, хочет забеременеть. Страсть часто застает в неудобных местах, но если в кармане вашем нет презерватива, прости, прощай, но секса может не случиться. Сказки про то, что вы сможете вовремя и все такое, — неубедительны. А если вам все-таки удалось, то поверьте, кайфануть от процесса на сто процентов вряд ли удастся, девушка все равно будет слегка паниковать, а кому нужна в постели паникерша?

Да и сами подумайте, не вам рожать, не вам делать аборт, но уважение к здоровью женщины — жирный плюс к вашей личности.