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Что происходит с валютными вкладами на фоне чуть подешевевшего доллара? Обзор «коротких» депозитов

14.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне ставки по вкладам в иностранной валюте практически не изменились. Если банки и пересматривали ставки, то лишь незначительно. FINANCE.TUT.BY рассказывает, куда сейчас можно пристроить валюту на короткие сроки.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вклады в долларах

Банк БелВЭБ продолжает снижать ставки по вкладам в долларах: на 0,2% годовых по вкладу на месяц и на 0,7% годовых по вкладу на год (в мае снижение составило 0,2%и 0,8% соответственно). Долларовый вклад стал также менее выгодный и в Банке Дабрабыт — на 0,7% годовых сократилась ставка в этом месяце.

На 0,1% годовых поднял ставку Белагропромбанк по годовому депозиту и на 0,6% — Франсабанк.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

15 месяцев

1,4%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,3%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,75%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,7%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

13 месяцев

1,9%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

1%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

3,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

2,05%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

2,5−3,0%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,6%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,8%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,85%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

2,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

12 месяцев

3,0%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный
Банк Вклад Срок размещения, cтавка, отзывный/безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

 15 месяцев, 1,4%, безотзывный
Банк БелВЭБ

Универсальный

 35 дней, 0,3%, безотзывный
Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

 13 месяцев, 1,3%, безотзывный
Белорусский народный банк

Вклад в будущее

 12 месяцев, 2,8%, безотзывный
Банк Решение

Online-решение

 12 месяцев, 2,7%, безотзывный
Банк ВТБ

Окно возможностей

 13 месяцев, 1,9%, безотзывный
Идея Банк

Валютный фирменный плюс

 12 месяцев, 2,4%, безотзывный
МТБанк

Актуальный

 12 месяцев, 0,3%, безотзывный
РРБ Банк

Infinite

 12 месяцев, 0,01%, безотзывный
Технобанк

е-Спринт

 35 дней, 1,0%, отзывный
Технобанк

Отличный

 12 месяцев, 2,4%, безотзывный
Белагропромбанк

@gro

 370 дней, 3,2%, безотзывный
Белагропромбанк

@gro

 35 дней, 0,7%, безотзывный
Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

 12 месяцев, 2,1%, безотзывный
Белинвестбанк

Личный выбор

 13 месяцев, 2,5−3,0%, безотзывный
БПС-Сбербанк

Сохраняй

 12 месяцев, 1,6%, безотзывный
БТА Банк

БТА Мини

 35 дней, 0,8%, безотзывный
БТА Банк

БТА Рекордный

 12 месяцев, 2,9%, безотзывный
Банк Дабрабыт

Оптимальный

 12 месяцев, 2,5%, безотзывный
Паритетбанк

Стабильный доход

 12 месяцев, 2,4%, безотзывный
Приорбанк

Выше.net

 12 месяцев, 0,1%, отзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

 12 месяцев, 3,0%, безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

 1 месяц, 1,5%, безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

 12 месяцев, 3,0%, безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро на 0,2% годовых повысил ставку Белагропромбанк по годовому вкладу и на эту же долю процента ставки понизили Банк Решение и Идея Банк.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,7%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,3%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

13 месяцев

2%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

13 месяцев

0,1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

1,6%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Белагропромбанк

Максимум Плюс

370 дней

2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

1,0−1,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный
Банк Вклад Срок размещения, Ставка, Отзывный/безотзывный
Банк БелВЭБ

Универсальный

 35 дней, 0,3%, безотзывный
Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

 13 месяцев, 1,7%, безотзывный
Белорусский народный банк

Вклад в будущее

 12 месяцев, 0,3%, безотзывный
Банк Решение

«Online-решение»

 13 месяцев, 2,0%, безотзывный
Банк ВТБ

Окно возможностей

 13 месяцев, 0,1%, безотзывный
Идея Банк

Валютный фирменный плюс

 12 месяцев, 1,6%, безотзывный
РРБ Банк

Infinite

 12 месяцев, 0,01%, безотзывный
Технобанк

е-Спринт

 35 дней, 0,3%, отзывный
Технобанк

Отличный

 12 месяцев, 0,9%, безотзывный
Белагропромбанк

Максимум Плюс

 370 дней, 2,0%, безотзывный
Белагропромбанк

@gro

 35 дней, 0,3%, безотзывный
Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

 12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Белинвестбанк

Личный выбор

 13 месяцев, 1,0−1,2%, безотзывный
БТА Банк

БТА Мини

 35 дней, 0,3%, безотзывный
БТА Банк

БТА Рекордный

 12 месяцев, 0,9%, безотзывный
Банк Дабрабыт

Оптимальный

 12 месяцев, 0,5%, безотзывный
МТБанк

Актуальный

 12 месяцев, 0,3%, безотзывный
Паритетбанк

Стабильный доход

 12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Приорбанк

Выше.net

 12 месяцев, 0,1%, отзывный
Франсабанк

Верный расчет

 12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Цептер Банк

Цептер Аккорд

 1 месяц, 1,0%, безотзывный
Цептер Банк

Цептер Этюд

 12 месяцев, 2,0%, безотзывный

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля появился годовой вклад от БТА Банка со ставкой 7% годовых. БПС-СБербанк повысил ставку на 0,2% годовых, Франсабанк — на 1% годовых.

Ставку по вкладам в российских рублях повторно снизил Банк ВТБ (Беларусь) — 0,3% годовых (в прошлом месяце на 0,2%). Банк Дабрабыт также сократил ставку на 0,2% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

15 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

3,0%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяцев

6,5%

Безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

13 месяцев

7,6%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

13 месяцев

5,9%

безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

7%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

7,7%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3,9%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6,25%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

6,3−6,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

7,0%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

5,3−5,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

7%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

7%

безотзывный
Банк Вклад Срок размещения, Ставка, Отзывный/безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

 15 месяцев, 6,0%, безотзывный
Банк БелВЭБ

Универсальный

 35 дней, 3,0%, безотзывный
Банк БелВЭБ

Персональный

 12 месяцев, 6,5%, Безотзывный
Банк Решение

Формула успеха

 13 месяцев, 7,6%, безотзывный
Банк ВТБ

Окно возможностей

 13 месяцев, 5,9%, безотзывный
Технобанк

Отличный

 12 месяцев, 7,0%, безотзывный
Белагропромбанк

@gro

 370 дней, 7,7%, безотзывный
Белагропромбанк

@gro

 35 дней, 3,9%, безотзывный
Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

 12 месяцев, 6,3%, безотзывный
Белинвестбанк

Личный выбор

 13 месяцев, 6,3−6,5%, безотзывный
Белорусский народный банк

Вклад в будущее

 12 месяцев, 7,0%, безотзывный
БПС-Сбербанк

Сохраняй

 12 месяцев, 5,3−5,5%, безотзывный
БТА Банк

БТА Рекордный

 12 месяцев, 7,0%, безотзывный
Банк Дабрабыт

Оптимальный

 12 месяцев, 6,8%, безотзывный
Паритетбанк

Стабильный доход

 12 месяцев, 6,8%, безотзывный
Приорбанк

Пять звёзд

 12 месяцев, 4,0%, отзывный
Франсабанк

Верный расчет

 12 месяцев, 7,0%, безотзывный

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