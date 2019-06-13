Что происходит с валютными вкладами на фоне чуть подешевевшего доллара? Обзор «коротких» депозитов
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
В июне ставки по вкладам в иностранной валюте практически не изменились. Если банки и пересматривали ставки, то лишь незначительно. FINANCE.TUT.BY рассказывает, куда сейчас можно пристроить валюту на короткие сроки. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Вклады в долларах
продолжает снижать ставки по вкладам в долларах: на 0,2% годовых по вкладу на месяц и на 0,7% годовых по вкладу на год (в мае снижение составило 0,2%и 0,8% соответственно). Долларовый вклад стал также менее выгодный и в Банк БелВЭБ — на 0,7% годовых сократилась ставка в этом месяце. Банке Дабрабыт
На 0,1% годовых поднял ставку
по годовому депозиту и на 0,6% — Белагропромбанк . Франсабанк
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
15 месяцев
1,4%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
13 месяцев
1,3%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,75%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,7%
безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
13 месяцев
1,9%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
1%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
3,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
2,05%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
2,5−3,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,6%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,8%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
2,85%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
3,0%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Банк
Вклад
Срок размещения, cтавка, отзывный/безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
15 месяцев, 1,4%, безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней, 0,3%, безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
13 месяцев, 1,3%, безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев, 2,8%, безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев, 2,7%, безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
13 месяцев, 1,9%, безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев, 2,4%, безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев, 0,3%, безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев, 0,01%, безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней, 1,0%, отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев, 2,4%, безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней, 3,2%, безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней, 0,7%, безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев, 2,1%, безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев, 2,5−3,0%, безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев, 1,6%, безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней, 0,8%, безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев, 2,9%, безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев, 2,5%, безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев, 2,4%, безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев, 0,1%, отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев, 3,0%, безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц, 1,5%, безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев, 3,0%, безотзывный
Вклады в евро
В сегменте евро на 0,2% годовых повысил ставку
по годовому вкладу и на эту же долю процента ставки понизили Белагропромбанк и Банк Решение . Идея Банк
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
13 месяцев
1,7%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3%
безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
13 месяцев
2%
безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
13 месяцев
0,1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
1,6%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,3%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Белагропромбанк
Максимум Плюс
370 дней
2%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
1,0−1,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,3%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,0%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Банк
Вклад
Срок размещения, Ставка, Отзывный/безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней, 0,3%, безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
13 месяцев, 1,7%, безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев, 0,3%, безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
13 месяцев, 2,0%, безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
13 месяцев, 0,1%, безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев, 1,6%, безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев, 0,01%, безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней, 0,3%, отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев, 0,9%, безотзывный
Белагропромбанк
Максимум Плюс
370 дней, 2,0%, безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней, 0,3%, безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев, 1,0−1,2%, безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней, 0,3%, безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев, 0,9%, безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев, 0,5%, безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев, 0,3%, безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев, 0,1%, отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев, 1,0%, безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц, 1,0%, безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев, 2,0%, безотзывный
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля появился годовой вклад от
со ставкой 7% годовых. БТА Банка повысил ставку на 0,2% годовых, БПС-СБербанк — на 1% годовых. Франсабанк
Ставку по вкладам в российских рублях повторно снизил
— 0,3% годовых (в прошлом месяце на 0,2%). Банк ВТБ (Беларусь) также сократил ставку на 0,2% годовых. Банк Дабрабыт
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
15 месяцев
6%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
3,0%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
12 месяцев
6,5%
Безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
13 месяцев
7,6%
безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
13 месяцев
5,9%
безотзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
7%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
7,7%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
3,9%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
6,25%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
6,3−6,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
7,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
5,3−5,5%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
7%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
6,8%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
6,8%
безотзывный
Приорбанк
Пять звёзд
12 месяцев
4%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
7%
безотзывный
Банк
Вклад
Срок размещения, Ставка, Отзывный/безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
15 месяцев, 6,0%, безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней, 3,0%, безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
12 месяцев, 6,5%, Безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
13 месяцев, 7,6%, безотзывный
Банк ВТБ
Окно возможностей
13 месяцев, 5,9%, безотзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев, 7,0%, безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней, 7,7%, безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней, 3,9%, безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев, 6,3%, безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев, 6,3−6,5%, безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев, 7,0%, безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев, 5,3−5,5%, безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев, 7,0%, безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев, 6,8%, безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев, 6,8%, безотзывный
Приорбанк
Пять звёзд
12 месяцев, 4,0%, отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев, 7,0%, безотзывный
Выбрать подходящий : вклад в банках Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY рассказывает, куда сейчас можно пристроить валюту на короткие сроки.
Нашелся хозяин денег, которые в воскресенье летали по Немиге. Он потерял 11 тысяч, вернули не все
18:05,
Tut.by
Вооружённые люди охраняют военкомат в Бресте. Что происходит?
11:42,
Виртуальный Брест
Минфин озвучил концепции изменений оплаты дорожного сбора
13:10,
Полесская правда
Забрала девочку, вышла на трассу, поймала попутку. Подробности похищения 7-летней Лизы из Жлобина
18:29,
Tut.by
30 скорых из резерва. Глава Минздрава - о первых распоряжениях и подготовке к Европейским играм
12:50,
Tut.by
В Светлогорском районе мужчина копал для внуков песочницу, нашел винтовку - и она выстрелила
11:59,
Tut.by
Отпуск на родине. Как Браславские озера заменили Затоку, и чего не хватает одному из лучших курортов
09:05,
Tut.by
На торгах 13 июня евро и доллар подешевели
13:51,
Tut.by
Трамп продлил санкции против президента Беларуси и некоторых чиновников
20:21,
Tut.by
От экстремизма и защиты личных данных до наказания по наркотикам: какие изменения внесли депутаты в законодательство Беларуси
22:10,
СТВ
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
«Я говорила: «Дайте мне уже умереть спокойно». Что случилось с телезвездой 90-х Даной Борисовой 13.06.2019,
Tut.by
На какие льготы могут претендовать пенсионеры в Беларуси 13.06.2019,
Myfin
Нашелся хозяин денег, которые в воскресенье летали по Немиге. Он потерял 11 тысяч, вернули не все 13.06.2019,
Tut.by
Вооружённые люди охраняют военкомат в Бресте. Что происходит? 13.06.2019,
Виртуальный Брест
Минфин озвучил концепции изменений оплаты дорожного сбора 13.06.2019,
Полесская правда
30 скорых из резерва. Глава Минздрава - о первых распоряжениях и подготовке к Европейским играм 13.06.2019,
Tut.by
В Светлогорском районе мужчина копал для внуков песочницу, нашел винтовку - и она выстрелила 13.06.2019,
Tut.by
На парня из Минска составили протокол об экстремизме за четыре цифры на майке
11.06.2019,
Tut.by
«Я говорила: «Дайте мне уже умереть спокойно». Что случилось с телезвездой 90-х Даной Борисовой
13.06.2019,
Tut.by
Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал
08.06.2019,
Слуцк Город
Читатель уверяет, что в Минске вчера был «денежный дождь». Что делать, когда находишь чужие деньги?
10.06.2019,
Tut.by
Битва лесорубов в «Дримлэнде»: щепки, брутальные мужчины и звуки бензопилы
09.06.2019,
Tut.by
Отпуск на родине. Сколько стоит отдохнуть на крутых Голубых озерах и чем они сегодня удивят туриста
09.06.2019,
Tut.by
Как выглядят заборы, которые «ради безопасности» растут в Минске перед Европейскими играми
10.06.2019,
Tut.by