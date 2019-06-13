Что происходит с валютными вкладами на фоне чуть подешевевшего доллара? Обзор «коротких» депозитов

Источник материала: Tut.by

В июне ставки по вкладам в иностранной валюте практически не изменились. Если банки и пересматривали ставки, то лишь незначительно. FINANCE.TUT.BY рассказывает, куда сейчас можно пристроить валюту на короткие сроки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вклады в долларах

Банк БелВЭБ продолжает снижать ставки по вкладам в долларах: на 0,2% годовых по вкладу на месяц и на 0,7% годовых по вкладу на год (в мае снижение составило 0,2%и 0,8% соответственно). Долларовый вклад стал также менее выгодный и в Банке Дабрабыт — на 0,7% годовых сократилась ставка в этом месяце.

На 0,1% годовых поднял ставку Белагропромбанк по годовому депозиту и на 0,6% — Франсабанк .

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

15 месяцев 1,4% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней 0,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

13 месяцев 1,3% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,75% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 2,7% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев 1,9% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 2,4% безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 1% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2,4% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 3,2% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 2,05% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 2,5−3,0% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,6% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,8% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,85% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 2,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 2,4% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев 3,0% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Банк Вклад Срок размещения, cтавка, отзывный/безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

15 месяцев, 1,4%, безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней, 0,3%, безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

13 месяцев, 1,3%, безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев, 2,8%, безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев, 2,7%, безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев, 1,9%, безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев, 2,4%, безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев, 0,3%, безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев, 0,01%, безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней, 1,0%, отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев, 2,4%, безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней, 3,2%, безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней, 0,7%, безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев, 2,1%, безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев, 2,5−3,0%, безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев, 1,6%, безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней, 0,8%, безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев, 2,9%, безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев, 2,5%, безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев, 2,4%, безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев, 0,1%, отзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев, 3,0%, безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц, 1,5%, безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев, 3,0%, безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро на 0,2% годовых повысил ставку Белагропромбанк по годовому вкладу и на эту же долю процента ставки понизили Банк Решение и Идея Банк .

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней 0,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

13 месяцев 1,7% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,3% безотзывный Банк Решение «Online-решение»

13 месяцев 2% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев 0,1% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 1,6% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Белагропромбанк Максимум Плюс 370 дней 2% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 1,0−1,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 0,5% безотзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев 0,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,0% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Банк Вклад Срок размещения, Ставка, Отзывный/безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней, 0,3%, безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

13 месяцев, 1,7%, безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев, 0,3%, безотзывный Банк Решение «Online-решение»

13 месяцев, 2,0%, безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев, 0,1%, безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев, 1,6%, безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев, 0,01%, безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней, 0,3%, отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев, 0,9%, безотзывный Белагропромбанк Максимум Плюс 370 дней, 2,0%, безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней, 0,3%, безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев, 1,0%, безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев, 1,0−1,2%, безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней, 0,3%, безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев, 0,9%, безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев, 0,5%, безотзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев, 0,3%, безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев, 1,0%, безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев, 0,1%, отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев, 1,0%, безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц, 1,0%, безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев, 2,0%, безотзывный

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля появился годовой вклад от БТА Банка со ставкой 7% годовых. БПС-СБербанк повысил ставку на 0,2% годовых, Франсабанк — на 1% годовых.

Ставку по вкладам в российских рублях повторно снизил Банк ВТБ (Беларусь) — 0,3% годовых (в прошлом месяце на 0,2%). Банк Дабрабыт также сократил ставку на 0,2% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

15 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней 3,0% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12 месяцев 6,5% Безотзывный Банк Решение Формула успеха

13 месяцев 7,6% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев 5,9% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 7% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 7,7% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3,9% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6,25% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 6,3−6,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев 7,0% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 5,3−5,5% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 7% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 6,8% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,8% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 7% безотзывный

Банк Вклад Срок размещения, Ставка, Отзывный/безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

15 месяцев, 6,0%, безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней, 3,0%, безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12 месяцев, 6,5%, Безотзывный Банк Решение Формула успеха

13 месяцев, 7,6%, безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей

13 месяцев, 5,9%, безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев, 7,0%, безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней, 7,7%, безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней, 3,9%, безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев, 6,3%, безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев, 6,3−6,5%, безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 12 месяцев, 7,0%, безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев, 5,3−5,5%, безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев, 7,0%, безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев, 6,8%, безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев, 6,8%, безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев, 4,0%, отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев, 7,0%, безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси :